엑디즈, 단체 티저 포토 속 거친 반항미 폭발

JYP엔터테인먼트 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 새 앨범 티저 이미지에서 강렬한 포스를 풍겼다.

엑스디너리 히어로즈는 4월 17일 새 미니 앨범 'DEAD AND'(데드 앤드) 발매에 앞서 수록곡 'X room'(엑스 룸) 선공개를 비롯해 여러 티징 콘텐츠를 순차 공개하고 컴백 열기를 높이고 있다. 3월 31일부터 4월 3일까지 차분하고 절제된 무드의 콘셉트 포토를 선보인 데 이어, 4일 정오에는 색다른 분위기의 단체 티저 이미지를 게재하고 눈길을 끌었다.

사진 속 건일, 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연은 반항미 넘치는 눈빛으로 다크한 카리스마를 뿜어내며 시선을 압도했다. 올블랙 레더 스타일링과 거침없는 애티튜드는 록밴드 멋을 더 돋보이게 한다. 한층 짙어진 아우라와 와일드한 매력은 묘한 긴장감을 자아낸다.

지난 3일까지 오픈된 'Voyage Log'(보야지 로그)는 지나온 길과 앞으로 나아갈 미래를 담은 멤버들과 그룹 여정을 연대기로 보여주며 신보 메시지를 향한 궁금증을 증폭시켰다. 데뷔 이래 본인들만의 이야기를 흥미진진한 세계관과 음악으로 표현하며 그룹 서사를 구축해 온 만큼 이번 앨범에서 보여줄 새로운 챕터에도 관심이 집중된다.

신보 'DEAD AND'에는 타이틀곡 'Voyager'(보이저)를 필두로 'X room', 'Helium Balloon'(헬륨 벌룬), 'No Cool Kids Zone'(노 쿨 키즈 존), 'Hurt So Good'(헐트 소 굿), 'Rise High Rise'(라이즈 하이 라이즈), 'KTM'(케이티엠)까지 총 7곡이 수록된다. 매 앨범 곡 작업에 참여해 뚜렷한 개성을 보여준 멤버들이 이번 앨범 역시 전원 크레디트에 이름 올리고 자주적 음반을 완성했다.

한편 엑스디너리 히어로즈의 미니 8집 'DEAD AND'와 타이틀곡 'Voyager'는 4월 17일 오후 1시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 발매 당일 오후 8시에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 컴백 기념 팬 쇼케이스를 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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