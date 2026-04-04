“승리 위해 모든 걸 쏟아붓겠다” 한화 '부상' 화이트 대체 선수로 우완 쿠싱 영입…6주 계약

사진=한화 이글스 제공

프로야구 한화가 부상으로 이탈한 외국인 투수 오웬 화이트의 대체 선수로 잭 쿠싱을 영입했다.

한화 구단은 4일 "화이트의 대체 외국인 투수 쿠싱과 6주간 연봉 6만 달러, 옵션 3만 달러 등 총액 9만 달러 조건에 계약했다"고 밝혔다.

화이트의 대체 선수다. 화이트는 지난달 31일 대전 KT 위즈전에서 수비 도중 허벅지에 통증을 느꼈다. 검진 결과 왼쪽 햄스트링 근육 파열로 6주 이상 재활이 필요하다는 소견을 받았다. 한화는 발빠르게 움직였다. 올해 초 메이저리그(MLB) 스프링캠프에 3명의 스카우트를 파견해 부상에 대비한 영입 후보군을 추린 과정이 도움됐다. 빠르게 쿠싱을 데려왔다.

1996년생인 쿠싱은 신장 190㎝의 우수한 신체조건을 갖췄고, 최고 시속 150㎞ 초반대 빠른 공을 던지는 오른손 투수다. 지난해 마이너리그에서 38경기(선발 6경기)에 나와 11승으로 다승 1위에 오르며 올 시즌 MLB 스프링캠프에 초청되기도 했다. 마이너리그 통산 9이닝당 볼넷 2.7개를 기록, 안정적인 제구력을 갖춘 것으로 평가받는다. 지난 시즌에는 79⅔이닝을 던지며 탈삼진 84개, 사사구 28개를 작성했다.

한화는 "쿠싱이 타자 친화적 구장을 사용하는 마이너리그 라스베이거스팀에서 지난 시즌 11승을 기록했다. 안정적인 경기 운영으로 선발 로테이션을 소화해 줄 것"이라고 기대했다.

쿠싱은 "한화에 합류해 한국 팬들을 만날 기회를 얻게 돼 정말 기쁘다. 열정적인 응원 문화와 한국의 멋진 모습들을 직접 경험해 보는 건 내 오랜 꿈이었다"며 "우리 팀이 승리할 수 있도록 내가 가진 모든 걸 쏟아붓겠다. 하루빨리 경기장에서 팀 동료들, 팬 여러분과 함께 야구하고 싶다"고 말했다.

쿠싱은 오는 5일 새벽 입국해 즉시 선수단에 합류한 후 메디컬 테스트 등 일련의 과정을 거쳐 이르면 다음 주말부터 선발 로테이션을 소화할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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