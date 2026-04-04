“비키니에 찢어진 청바지?”…제니, 경계 허문 ‘역대급 힙’ 해변 패션 [스타★샷]

제니가 올린 프랭크비키니 화보 촬영 비하인드 컷. 출처=제니 인스타그램 계정

제니가 올린 프랭크비키니 화보 촬영 비하인드 컷. 출처=제니 인스타그램 계정

제니가 매혹적인 여름 패션 화보를 공개했다.

지난 3일 블랙핑크의 멤버 제니는 자신의 인스타그램 계정에 화보 촬영 비하인드 사진들을 올렸다. 사진 속 제니는 블랙 컬러의 크로셰 소재 컷아웃 드레스를 입고 슬림한 라인을 드러냈다. 해변의 낭만과 현대적인 세련미를 동시에 챙겼다. 또 다른 사진에서는 레오파드 패턴 비키니 톱과 과감하게 찢어진 루즈핏 청바지를 매치했다. 전형적인 수영복 차림을 벗어나 빈티지하고 세련된 힙한 감성을 자아냈다. 화이트 비키니 톱과 하늘색 보드 쇼츠를 매치한 스포티 룩은 활동적이고 건강한 느낌을 줬다.

자연스럽게 흘러내리는 긴 웨이브 헤어와 여유로운 표정으로 일상적인 순간을 영화처럼 담아냈다. 전체적으로 당당하고 여유로운 에너지가 넘치는 동시에 휴양지의 청량함과 도시적인 세련미가 공존하는 분위기였다.

제니가 올린 프랭크비키니 화보 촬영 비하인드 컷. 출처=제니 인스타그램 계정

누리꾼들은 다양한 하트 이모지로 댓글을 달아 애정과 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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