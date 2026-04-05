임형주 vs 하도급업체 맞불…“이미지 흠집내기, 법적 대응”

서울팝페라하우스 공사대금 미지급 논란과 관련해 임형주 측이 "법적 책임이 없다"고 선을 그은데 대해 하도급업체들이 3일 "거짓 주장"이라며 정면 반박하고 나섰다.

하도급업체들은 이날 성명을 내고 "디지엔콤(임형주 소속사)이 발표한 공식 입장은 사실관계가 왜곡됐다"며 "임형주 씨가 사내이사로 있는 엠블라버드의 8억원대 공사대금 미지급은 법원에서 확정된 명백한 사실"이라고 주장했다.

이들은 "임형주 씨와 그의 여동생이 서울팝페라하우스의 실질적 운영자이자 책임자"라며 "법인 자산을 본인 사유물처럼 홍보하면서, 그 건물을 짓는 데 들어간 부채에 대해서만 법적 책임이 없다고 주장하는 것은 모순"이라고 비판했다.

이어 "임형주 측은 현재까지 일체의 대화조차 없었다"며 "지난 3년간 침묵하다가 언론 취재가 시작되자 '법적 대응'을 운운하는 건 영세 하도급업체들에 대한 위압적인 태도"라고도 지적했다.

그러면서 "하도급 대은은 임형주씨 측에서 선의를 베풀듯 지급하는 문제가 아니라, 당연히 지급했어야 할 공사대금을 지급하지 않아 발생한 일"이라고 강조했다.

앞서 한 매체는 임형주와 여동생이 사내이사로 있는 엠블라버드가 하도급업체들에 공사대금을 일부를 지급하지 않았다고 보도했다.

이에 소속사 디지엔콤은 지난달 5일 입장문을 내고 "원청사와 하도급엄체 간에 해결해야 할 문제로, 임형주와는 아무 관계가 없다"고 밝혔다. 소속사는 하도급업체와 보도 언론사에 대해 법적대응도 예고했다．

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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