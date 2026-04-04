“문 안 열리는 트럭에 허허벌판뿐” 김선태도 당황하게 만든 여수 홍보 현장

김선태가 여수를 방문해 섬 박람회 준비 과정을 살피고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘김선태’ 영상 캡처

160만 유튜버 김선태가 여수 세계 섬 박람회 홍보 영상을 올렸다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘김선태’에 ‘여수 홍보’라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 김선태는 여수를 직접 방문해 오는 9월 5일 열릴 예정인 ‘2026 여수 세계 섬 박람회’의 진척 상황을 살폈다. 이전 공무원으로 일했던 경험을 살려 날카로운 일침을 놓거나 공감대를 형성했다.

특히 김선태는 자신 또한 홍보실 출신이라고 말하며 “이런 홍보 트럭 협조받을 때 차량 과에서 좋은 트럭을 안 줘요”라고 말했다. 김선태의 경험대로 홍보 트럭의 상태는 좋지 않았다. 조수석 문이 열리지 않았고 연식은 11만km를 찍고 있었다. 김선태는 “(이거는) 일반 차량 40만km 탄 거랑 똑같다”라고 지적했다.

이어 김선태는 공무원들과 함께 주행사장 공사장을 방문했다. 공사장은 9월 행사를 앞두고 있음에도 아무것도 없이 텅 비어 있었다. 곳곳에 공사 자재가 쌓여 있었고 행사를 위해 설치된 시설물은 보이지 않는 허허벌판이었다. 섬 박람회의 목표로 정해진 금죽도의 상태도 심각했다. 어구와 쓰레기들이 방치돼 있었고 섬 곳곳을 살펴보는 대신 바위 해안가에서 회와 막걸리를 먹었다.

앞서 전남도는 섬 박람회 예산에 대해 승인 당시 248억원이었으나 428억원이 추가되고 연계 사업비까지 더해 전체 투입 액수는 총 1611억원이라고 발표한 바 있다. 이에 실속 없는 예산 부풀리기라는 논란도 있었다.

누리꾼들은 “딱 봐도 쎄한 느낌이 드는 거 다들 느끼고 있을 것 같다. 양심 고백 SOS로 부른 것 같다”, “왜 홍보를 빙자한 SOS 같을까”, “지금 4월인데 허허벌판이다. 잼버리 엔딩이 안 나길 바란다”, “섬 박람회 몇 개월 안 남았는데 내용이 하나도 없다”는 댓글로 우려와 걱정을 표현했다.

한편 전라남도 여수시에서 열리는 ‘2026 여수 세계 섬 박람회’는 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 개최 예정이다. “섬, 바다와 미래를 잇다”라는 주제로 전 세계 30개국이 참가하며, 전라남도와 여수시가 공동 개최하는 행사로 세계에서 최초로 ‘섬’을 주제로 하는 박람회다. 돌산의 진모지구가 주행사장으로 운영되며 주제관을 비롯한 8개의 전시관이 위치한다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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