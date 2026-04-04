전지현, 청와대 초청받았다! 한불수교 140주년 기념 명예 홍보대사

배우 전지현이 청와대에서 열린 국빈 오찬에 초청받아 글로벌 영향력을 다시 한번 각인시켰다.

지난 3일 한불수교 140주년을 기념하여 청와대 영빈관에서 열린 국빈 오찬에 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 내외가 참석한 가운데, 전지현이 명예 홍보대사로서 자리를 빛냈다.

이날 세련되고 깔끔한 블랙 정장 스타일링으로 등장한 전지현은 한국을 대표하는 ‘문화 아이콘’다운 품격을 여실히 자아냈다. 또한 현장에서 이재명 대통령 내외, 에마뉘엘 마크롱 대통령 내외와 함께 화기애애한 분위기 속에서 인사를 나누고 기념 촬영을 진행하며 의미 있는 시간을 보내기도.

올해는 한국과 프랑스가 수교 140주년을 맞이한 해로 전지현은 양국 문화 교류의 가교 역할을 맡으며 상징적인 존재감을 드러내고 있다. 특히 드라마 ‘별에서 온 그대’, ‘푸른 바다의 전설’, 영화 ‘도둑들’, ‘암살’ 등을 통해 막강한 인지도와 영향력을 발산, ‘K-콘텐츠’를 대표하는 국민 배우로 인정받은 만큼 이번 청와대 초청 역시 그의 위상을 실감케 했다.

이처럼 전 세계적으로 활동하며 한국 문화를 알리는 데에 이바지하고 있는 전지현이 이번에는 K-좀비 열풍을 일으킨 연상호 감독의 신작 영화 ‘군체’로 스크린 컴백 소식을 알렸다. 극 중 생명공학자이자 생존자의 리더 권세정 역을 맡은 전지현은 캐릭터의 빠른 판단력과 정의감, 생존자들을 향한 깊은 책임감, 인간적인 고뇌의 모습까지 입체적으로 그려낼 예정이다. 차기작에서 선보일 전지현의 색다른 얼굴에 이목이 집중된다.

한편, 전지현이 출연하는 영화 ‘군체’는 오는 5월 개봉을 앞두고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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