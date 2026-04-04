FC서울, 강철병원과 공식협력병원 파트너십 체결

사진=FC서울 제공

FC서울이 강철병원과 공식협력병원 파트너십을 체결했다.

2026시즌부터 FC서울의 새로운 식구가 된 강철병원은 서울 송파구에 위치한 대형 정형외과 전문 병원이다. 강철병원은 종목별 움직임 특성에 맞춘 재활 프로그램을 통해 단순 치료를 넘어 퍼포먼스 향상과 체력 강화는 물론 재손상 예방까지 아우르는 전문 의료 서비스를 제공하고 있다.

FC서울과 강철병원의 파트너십 체결로 강철병원은 FC서울 선수단의 관절과 스포츠 손상, 재활 관리 등 체계적인 의료 지원을 맡는다. 또한 강철병원은 각종 검사 등을 지원하고 FC서울 선수들이 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 도울 예정이다.

더불어 강철병원은 FC서울의 미래 육성에도 힘을 보탠다. 강철병원은 FC서울 유스팀 닥터로 위촉돼 FC서울 유소년 선수들의 스크리닝 테스트를 지원하고, 각종 검사 및 치료 비용 할인 혜택도 제공한다.

FC서울과 새롭게 공식협력병원 파트너십을 체결한 강철병원 조수현 원장은 “FC서울 선수들이 부상 걱정 없이 오직 훈련과 경기에만 전념하고, 24시간 365일 진료로 언제나 문제없이 치료받을 수 있도록 주어진 책임을 다하겠다” 며 소감을 전했다.

한편 FC서울도 새로운 식구가 된 강철병원을 환영하는 마음을 담아 스페셜 홈경기를 마련한다. 2026시즌 FC서울 홈경기로 치러지는 경기 중 하루를 ‘강철병원 임직원 초청의 날’로 지정, 강철병원에 재직하는 임직원 및 가족들이 경기장을 찾아 특별한 관람 경험을 즐길 수 있도록 할 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]