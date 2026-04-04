정서주, 오늘(4일) '사랑을 처방해 드립니다' OST '봄 꽃놀이가요' 발매

가수 정서주가 섬세한 감성으로 봄을 노래한다.

정서주가 가창한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 네 번째 OST '봄 꽃놀이가요'가 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

'봄 꽃놀이가요'는 산뜻한 분위기로 봄을 노래하는 곡이다. 한 번만 들어도 따라 부르기 쉽고 중독적인 멜로디를 중심으로 봄의 포근한 무드를 한껏 느낄 수 있으며, 극 중 우리네 삶의 향기에 힘을 더하는 노래가 될 전망이다.

특히 "봄의 노랠 함께 불러요 우리, 지금 이 순간을 안고서, 그대를 위한 노래 나 불러줄게요, 봄 꽃놀이 가요 우리" 등 솔직한 마음이 담긴 가사가 듣는 이들에게 깊은 공감을 선사한다. 여기에 정서주의 감성적이면서도 힘 있는 보이스와 한 편의 로맨틱 코미디 같은 노래가 만나 보고 듣는 이들의 마음에 몽글몽글한 감정을 선사할 예정이다.

여기에 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시킨 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운이 OST 제작 총괄 프로듀싱을 맡아 음악적 깊이를 더했다.

'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 드라마다. 매주 토·일요일 오후 8시 KBS 2TV에서 방송된다.

한편 정서주가 가창에 참여한 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 네 번째 OST '봄 꽃놀이가요'는 4일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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