네이즈, 공유 캘린더로 5월 4일 데뷔 예고…독창적 프로모션

신인 보이그룹 NAZE(네이즈)가 독창적인 공개 캘린더를 앞세워 데뷔 카운트다운에 본격 돌입했다.

네이즈(카이세이, 윤기, 아토, 턴, 유야, 김건, 도혁)는 지난 3일 오후 10시 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 ‘NAZE(네이즈)’의 스케줄러를 공개했다. 이번 스케줄러는 기존 이미지 형태가 아닌 ‘공유 캘린더 링크’ 방식으로 오픈돼 이목을 집중시켰다.

네이즈 공식 홈페이지 링크와 연결되는 공유 캘린더는 팬들이 자신의 계정에 직접 추가할 수 있고, 누구든 각자 원하는 크기와 형태로 열람할 수 있다. 네이즈는 이를 통해 팬 참여도를 높이는 동시에 색다른 방식의 프로모션을 선보이며 SNS 상에서 핫한 반응을 얻고 있다. 7종 데뷔 포스터에 이어 시작부터 보법이 다른 네이즈의 독창적인 행보가 연신 눈길을 끈다.

공개된 스케줄러에 따르면 네이즈는 오는 5월 4일 데뷔 전까지 3종 앨범 포토를 비롯해 전곡 트랙 샘플, 타이틀곡 뮤직비디오 티저 및 포스터를 순차적으로 공개할 예정이다.

네이즈는 윤하, 이석훈, CIX, EPEX가 소속된 C9엔터테인먼트에서 5년 만에 선보이는 신인 보이그룹이다. 데뷔 전 일본 지상파 TBS 프라임 타임 드라마 ‘DREAM STAGE(드림 스테이지)’에 멤버 전원이 출연해 글로벌 팬들에게 눈도장을 찍었다. 또한 일본 최대 규모 패션 페스타 ‘도쿄 걸즈 컬렉션(TGC)’에 세 시즌 연속 참여하며 현지 인기를 입증했다.

이와 함께 ‘DREAM STAGE’ OST ‘Isn’t She Lovely?’, ‘Wanderlust’, 주제곡 ‘BABYBOO’, ‘Little Star’ 등에 참여하며 음악적 역량과 성장 가능성을 동시에 보여줬다. 더불어 일본 대표 음악 방송 ‘CDTV 라이브! 라이브!’에 출연해 주제곡으로 무대를 펼치고, 도쿄·오사카·후쿠오카에서 드라마 쇼케이스 투어를 진행하면서 무대 경험과 팀워크를 쌓아왔다.

다양한 글로벌 활동으로 실력적인 기반을 다진 네이즈가 서울로 'DREAM STAGE'를 옮겨온 만큼, 데뷔 활동에서는 어떤 웰메이드 음악과 퍼포먼스를 선보일지 기대감이 높아지고 있다.

한편, 네이즈의 첫 번째 미니앨범 ‘NAZE’는 오는 5월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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