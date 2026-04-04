키스오브라이프, 파격 퍼포먼스 담은 'Who is she'…글로벌 대세 굳히기

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 가요계에 다시 한번 강렬한 소용돌이를 예고했다.

KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 지난 3일 공식 채널을 통해 새 싱글 'Who is she'의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다. 파격적인 퍼포먼스로 긴장감을 조성한 멤버들은 수많은 스포츠카와 화려하게 피어오르는 불꽃 사이에서 역동적인 안무를 선보였다. 감각적인 색채 대비와 속도감 있는 영상미는 보는 이들의 시각을 단숨에 사로잡으며 신곡의 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

음악 역시 짧지만 강렬했다. 한 소절만으로도 압도적인 중독성을 자아내는 멤버 나띠의 보이스를 필두로 거친 숨소리와 무게감 있게 깔리는 비트가 조화를 이루며 KISS OF LIFE(키스오브라이프)표 음악의 정체성을 확고히 했다.

신곡 'Who is she'는 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 지향하는 진정한 아티스트로서의 자아를 투영한 곡이다. 그룹 특유의 힙한 무드와 독보적인 카리스마를 극대화했으며 그간 쌓아온 열정과 노력, 자신감을 바탕으로 '무대 위 디바'로서의 면모를 유감없이 발휘할 예정이다.

한편 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 신보 'Who is she'는 6일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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