‘韓 고유성 통했나’ 방탄소년단, 스포티파이 주간 차트 2주 연속 ‘올킬’

방탄소년단이 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 2주 연속 스포티파이 차트를 휩쓸었다.

4일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 최신 주간 차트(집계 기간: 3월 27일~4월 2일)에 따르면 방탄소년단은 지난주에 이어 ‘위클리 톱 앨범’, ‘위클리 톱 송’, ‘위클리 톱 아티스트’ 글로벌 차트 정상을 모두 유지했다. 특히 이번 앨범에 수록된 14개 트랙 전곡이 2주 연속 ‘위클리 톱 송 글로벌’ 50위권에 안착하는 놀라운 성적을 거뒀다. 일간 차트인 ‘데일리 톱 아티스트 글로벌’, ‘데일리 톱 송 글로벌’에서도 14일 연속(3월 20일~4월 2일 자) 1위로 장기 흥행을 이어가고 있다.

유튜브 뮤직 주간 차트도 싹쓸이했다. 타이틀곡 ‘SWIM’은 글로벌과 미국 ‘위클리 톱 송’(집계 기간: 3월 20일~3월 26일)에서 주간 재생 수 각각 약 8300만 회, 620만 회를 달성하며 1위에 올랐다. 특히 글로벌 ‘위클리 톱 송’에서는 수록곡 ‘Body to Body’(7위), ‘Hooligan’(26위), ‘FYA’(32위), ‘Like Animals’(39위)까지 총 5곡이 상위권에 진입했고 총 11곡이 해당 차트에 이름을 올렸다. 글로벌 ‘위클리 톱 아티스트’는 발매 전 대비 52계단 상승한 3위를 기록했다. 이로써 방탄소년단은 최장 527주 차트인으로 브루노 마스(Bruno Mars), 테일러 스위프트(Taylor Swift) 등 세계적 팝스타와 타이기록을 세웠다. 또한 지난 2일 공개한 수록곡 ‘2.0’ 뮤직비디오는 유튜브 글로벌 ‘데일리 톱 뮤직비디오’(4월 1~2일, 현지 시간)에서 이틀 연속 1위를 지켰다.

4일 발표된 영국 오피셜 차트에서는 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’이 ‘오피셜 앨범 톱 100’(4월 3일~4월 9일 자) 4위에 올랐다. ‘SWIM’은 ‘오피셜 싱글 톱 100’ 5위에 안착했고 ‘Body to Body’(49위)와 ‘NORMAL’(74위)도 차트인에 성공했다. ‘SWIM’은 세부 차트인 ‘오피셜 싱글 세일즈’, ‘오피셜 싱글 다운로드’에서 2주 연속 1위를 지켰다.

유럽과 호주를 포함한 글로벌 주요 차트에서도 상위권 굳히기에 돌입했다. 지난 3일 발표된 호주 ARIA에 따르면 신보는 지난주에 이어 ‘톱 50 앨범’ 차트에서 2주 연속 정상에 자리했다. ‘톱 50 싱글’에는 ‘SWIM’(19위)과 ‘Body to Body’(46위)가 차트인했다. 독일 공식 음악 차트(Offizielle Deutsche Charts/4월 3일 자)에서는 신보와 타이틀곡이 각각 앨범, 싱글 차트 2위와 3위에 오르며 최상위권을 유지했다. 프랑스음반협회(SNEP) ‘톱 앨범’(집계 기간: 3월 27일~4월 2일)에서는 2위를 기록했다.

한편 방탄소년단은 ‘아리랑’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’과 메인 송 차트 ‘핫 100’을 동시 석권하면서 세계 음악시장 최정상에 섰다. 국내에서는 방송 출연 없이 SBS ‘인기가요’, KBS2 ‘뮤직뱅크’, Mnet ‘엠카운트다운’, MBC M ‘쇼! 챔피언’에서 통산 7관왕을 달성했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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