베이비몬스터, 데뷔 2주년 기념 'BAEMON NEWS 7' 깜짝 공개

베이비몬스터가 데뷔 2주년을 맞아 재치 넘치는 콩트와 특별한 소식들로 팬들에게 기분 좋은 웃음을 선물했다.

YG엔터테인먼트는 지난 3일 공식 블로그에 '[BAEMON NEWS 7] THE 1ST BM AWARDS… AND MORE'를 게재했다. 지난 2024년 첫선을 보인 뉴스 포맷의 자체 콘텐츠로, 이번에는 멤버들의 한층 업그레이드된 예능감과 팬들을 향한 애정이 엿보여 훈훈한 미소를 자아낸다.

베이비몬스터는 앵커 로라를 중심으로 애널리스트 아사, 점술가 치키타, 기자 아현 등 각기 다른 캐릭터로 등장했다. 다양한 설정을 자연스럽게 소화하며 자유분방한 매력을 발휘한 것은 물론, 지난 시즌 큰 사랑을 받았던 캐릭터들의 재등장으로 반가움을 더했다.

이번 영상의 하이라이트는 데뷔 2주년을 기념한 '베몬 어워즈' 시상식이다. '손해배상', '관리대상', '가끔이상', '상상이상', '치명상', '따놓은당상', '언니동상' 등 엉뚱하고 기발한 수상 부문이 이어졌으며, 멤버들은 능청스러운 감격 리액션과 소감으로 웃음을 안겼다.

2주년 축전과 분석 코너에서도 각자의 개성이 돋보였다. 리리X에이현, 프로듀서, 영양사, 래퍼 등으로 변신한 멤버들은 저마다의 방식으로 축하 인사를 건넸고, 아사와 치키타는 베이비몬스터의 2년간 성과를 두고 예측불허 티키타카를 주고받아 폭소를 유발했다.

아현의 단독 보도 콩트에서는 두 번째 월드투어와 미니 3집을 향한 멤버들의 기대감이 엿보였다. 루카와 파리타는 "6월 서울을 시작으로 더 많은 몬스티즈(팬덤명)를 만나겠다"며 투어를 앞둔 각오를 내비쳤고, 모자이크 처리 상태로 새 앨범 타이틀곡 '춤 (CHOOM)'의 안무를 선보여 궁금증을 키웠다.

한편 베이비몬스터는 오는 5월 4일 오후 6시 미니 3집 [춤 (CHOOM)]을 발매하고 본격 컴백 활동에 돌입한다. 이어 6월 26일부터 28일까지 사흘간 진행되는 서울 공연을 시작으로 아시아, 북미, 오세아니아, 유럽, 남미 등 5개 대륙을 순회하는 두 번째 월드투어를 전개할 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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