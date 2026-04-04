‘연기괴물’ 고아성, 안광부터 갈아 끼웠다…‘SNL 코리아’ 대표작 갈아치울까

새 시즌 공개와 동시에 대한민국의 화제성 차트를 장악 중인 쿠팡플레이 코미디 쇼 <SNL 코리아>가 차세대 코미디 천재로 완벽 변신한 고아성의 파격적인 활약을 예고하며 시청자들의 기대를 최고조로 끌어올리고 있다.

쿠팡플레이 <SNL 코리아>는 초특급 스타들과 믿보 크루들의 과감하고 파격적인 웃음으로 매회 화제성 차트를 휩쓰는 대한민국 1등 코미디 쇼.

지난 3월 28일(토) 첫 번째 호스트 탁재훈의 압도적 활약으로 포문을 연 시즌 8은 공개 직후 쿠팡플레이 인기작 1위에 등극한 데 이어, 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) 3월 4주차 TV-OTT 통합 동영상 조회수 1위를 비롯한 주요 차트 상위권을 휩쓸며 자체 기록을 경신, 대한민국 대표 코미디 쇼의 입지를 다시 한번 입증했다.

이러한 신드롬급 인기를 이어갈 2화 호스트 고아성은 눈부신 ‘꽃미모’ 비주얼로 오프닝부터 현장을 환하게 밝혔다. 특히 신동엽의 짓궂은 농담에도 당황하지 않고 순식간에 안광을 번뜩이며 “제 대표작을 <SNL 코리아>로 바꿔보겠습니다”라는 비범한 각오를 던져 현장의 폭발적인 반응을 이끌어냈다는 후문. ‘히트작 부자’ 고아성이 생애 첫 라이브 코미디에서 선보인 ‘차세대 맑눈광’ 급 열연은 시청자들에게 신선한 충격과 폭소를 선사할 예정이다.

고아성은 ‘연기 괴물’이라는 수식어에 걸맞게 코너마다 결을 달리하는 파격적인 망가짐으로 ‘코미디 천재’의 탄생을 알린다. 정열적인 레드 드레스 차림으로 수맥 찾기에 몰두하거나, ‘AI 연기 장인’ 정상훈과 찰떡 케미를 뽐내는 것은 물론, Y2K 감성을 완벽 소화한 아날로그 비주얼까지 1분 1초도 눈을 뗄 수 없는 다채로운 변신을 선보일 예정이다.

여기에 <SNL 코리아>만의 새 간판 코너 ‘스마일 클리닉’은 신입 크루 안주미, 이아라, 정창환, 정희수를 본격적으로 활용하며 웃음 스케일을 확장한다. 신입 크루들의 가세로 더 강력해진 기존 캐릭터들의 변신은 물론, 최신 트렌드를 날카롭게 포착해 제2의 ‘스마일 클리닉’을 꿈꾸는 신규 코너들까지 더해지며 대한민국을 휩쓴 ‘SNL표’ 웃음 폭풍은 더욱 거세질 전망이다.

호스트 고아성과 함께 파격적인 웃음을 선사할 쿠팡플레이 코미디 쇼 <SNL 코리아> 시즌 8 2화는 오늘 토요일 저녁 8시 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있으며, 현장 방청 응모는 쿠팡플레이 앱 내 ‘쿠플클럽’을 통해 가능하다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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