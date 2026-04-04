PSG로 돌아간 이강인 맹활약! 2경기 연속 선발+결승골 기점…3-1 승리, 평점 7.6

이강인. 사진=AP/뉴시스

체력 부담은 없었다. 한국 축구대표팀의 3월 A매치 2연전을 마치고 PSG로 돌아간 이강인이 활약하며 승리를 이끌었다.

PSG는 4일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025~2026 리그1 28라운드 홈 경기에서 툴루즈를 3-1로 꺾었다. 선발 출전한 이강인은 결승골의 기점 역할을 하는 등 후반 14분까지 뛰다 주앙 네베스와 교체됐다.

지난달 22일 니스와의 27라운드에 이어 정규리그 2경기 연속 선발 출전이다. 니스전서 상대 선수에게 왼쪽 발목 아킬레스건 부위를 강하게 밟혀 부상 우려가 커졌으나, 다행히 정상적으로 3월 A매치 기간 홍명보호에 합류했다. 지난달 29일 0-4로 참패한 코트디부아르전에선 교체로, 1일 오스트리아전(0-1 패)에는 선발로 나와 풀타임을 소화한 뒤 소속팀으로 돌아갔다.

복귀 3일 만에 선발 출격, 좋은 움직임을 자랑했다. 1-1이었던 전반 33분 이강인이 코너킥 키커로 나섰다. 이를 흐비차 크바라츠헬리아가 헤더로 떨궜고, 뎀벨레가 문전에서 오른발로 차 넣었다. 공격포인트는 아니었지만, 의미 있는 장면이었다. 이강인은 이번 시즌 리그에서 2골 3도움을 기록하고 있다.

이강인. 사진=AP/뉴시스

이강인은 이날 기회창출 4회, 패스 성공률 87%, 크로스 2회 등을 기록하며 좋은 모습을 보였다. 축구 통계 매체 풋몹으로부터 평점 7.6을 받았다.

PSG는 후반 추가시간 터진 곤살루 하무스의 쐐기골로 승리를 따냈다. 리그 2연승이다. 20승 3무 4패(승점 63)를 기록하며 선두 자리를 유지했다. 2위 랑스(승점 59)와는 승점 4점 차이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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