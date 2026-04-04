사진=KB스타즈 제공

여자프로농구 KB국민은행이 오는 8일 청주체육관에서 열리는 우리은행과의 플레이오프 1차전을 위한 봄농구 축제 준비를 마쳤다고 밝혔다.

KB는 입장 관중 전원에게 구단의 캐치프레이즈(First & Best)가 새겨진 응원 깃발을 증정한다. 홈구장을 구단의 상징색인 노란 물결로 물들이고, 이색적인 응원 퍼포먼스를 더해 축제 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.

경기장 밖에서는 정규리그 우승 트로피 포토존이 설치돼 팬들에게 특별한 경험을 선사한다. 특히 이날 시투는 지난 시즌 플레이오프 2차전 당시, 극적인 역전승의 순간에 진심 어린 응원을 보내주신 팬을 초청하여 진행한다. 이를 통해 구단과 팬이 함께 만들어가는 스토리를 다시 한 번 이어갈 계획이다.

KB 관계자는 “포스트시즌 홈경기 일정이 모두 평일로 예정된 만큼, 경기장을 찾아주시는 팬 한 분 한 분의 발걸음이 소중하다”며 “팬 여러분들의 응원에 최고의 경기력으로 보답하겠다”고 각오를 전했다.

플레이오프 티켓 온라인 예매는 WKBL 홈페이지 및 통합 앱에서 예매 가능하며, 기타 이벤트 관련 자세한 내용은 구단 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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