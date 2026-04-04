호텔수건 영유아도 안심 사용… 더착한 원이스토리, ‘오코텍스 1등급’ 인증

생활용품 브랜드 ‘(주)더착한 원이스토리’의 호텔수건 라인업이 유럽 섬유 품질 인증인 오코텍스(OEKO-TEX®) 스탠다드 100에서 가장 높은 등급인 1등급(Class 1)을 획득 했다.

브랜드 측에 따르면 오코텍스 인증은 전 세계적으로 공신력을 인정받는 섬유 유해물질 테스트다. 원료부터 최종 제품에 이르기까지 100가지 이상의 까다로운 항목을 통과해야 한다. 특히 원이스토리가 획득한 1등급은 0~3세 영유아의 민감한 피부에 닿아도 안전한 제품에만 부여되는 가장 엄격한 기준이다.

최근 일상 속 화학물질에 대한 경각심이 높아지면서, 피부에 매일 직접 닿는 수건의 성분과 안전성을 꼼꼼히 따지는 소비자가 급증하고 있다. 원이스토리는 이러한 니즈에 발맞춰 엄격한 품질 관리를 거쳐, 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 환경을 제공하는 데 집중했다.

원이스토리 관계자는 “자사 호텔 수건은 고중량 프리미엄 면사를 사용하여 일반 수건 대비 월등한 흡수력과 호텔 특유의 도톰하고 부드러운 감촉을 구현했다” 며 “프리미엄 리빙 아이템으로, 최근에는 소중한 분들에게 안심하고 건넬 수 있는 고품격 선물이나 답례품으로도 각광받고 있다”고 말했다.

이어 “자사 수건은 우리 가족의 피부에 매일 직접 닿는 가장 가까운 섬유 제품”이라며, “가장 엄격한 오코텍스 1등급 인증을 통해 증명된 안전성을 바탕으로, 앞으로도 소비자가 믿고 사용할 수 있는 고품질 홈텍스타일 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 원이스토리는 이번 인증 획득을 계기로 네이버 스마트스토어 등 공식 온라인 판매 채널을 통해 브랜드의 가치를 널리 알리고, 온라인 시장 내 프리미엄 수건으로서의 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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