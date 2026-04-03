이정후, 5경기 연속 출루했지만…안타 없이 1타점 1볼넷 1득점 ‘시즌 타율 0.174’

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출루는 이어갔으나 안타를 생산해내지 못했다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 아쉬움을 삼켰다.

이정후는 3일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 뉴욕 메츠와의 경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전해 2타수 무안타 1타점 1볼넷 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.190에서 0.174(23타수 4안타)로 하락했다. 시즌 OPS(출루율+장타율)는 0.590이다.

이정후가 2-1로 앞선 1회말 2사 2루에서 타석에 들어섰다. 왼손 선발 데이비드 피터슨의 초구 시속 91.9마일(약 147.9km) 직구에 방망이를 휘둘렀으나, 상대 1루수의 다이빙캐치에 막혔다. 기회가 찾아왔다. 1루 베이스 커버에 들어간 투수 피터슨이 송구를 놓쳤다. 이정후는 재빠르게 달려 1루에 안착했다. 그사이 2루 주자 맷 채프먼이 3루를 지나 홈 플레이트를 밟았다.

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두 번째 타석에선 타점을 올렸다. 3-2로 앞선 3회말 무사 만루에서 이정후는 피터슨의 91.8마일(약 147.7km) 싱커를 공략해 1타점 희생플라이를 쳤다. 5-2로 앞선 5회말 1사에선 풀카운트 승부 끝에 6구째 낮은 싱커에 방망이를 내지 않으면서 볼넷을 골라냈다. 이후 케이시 슈미트의 좌전 적시타 때 득점했다. 선두 타자로 나선 7회말에는 좌익수 뜬 공으로 아웃됐다.

샌프란시스코는 함박웃음을 지었다. 장단 13안타를 몰아쳐 메츠를 7-2로 꺾었다. 샌프란시스코는 시즌 전적 3승 4패로 내셔널리그 서부지구 단독 3위에 자리했다. 메츠는 3승 4패를 기록했으나 내셔널리그 동부지구 최하위로 떨어졌다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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