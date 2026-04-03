한국중고농구연맹, ‘제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회’ 개최

사진=한국중고농구연맹

한국중고농구연맹이 4일 ‘제51회 협회장기 전국남녀중고농구 영광대회’를 전라남도 영광군 일대에서 개최한다. 대회는 영광 스포티움 국민체육센터, 스포티움 실내보조체육관, 법성고 체육관에서 진행되며 10박 11일간 진행, 14일 고등부 결승을 끝으로 막을 내린다.

이번 협회장기에는 총 86개 팀이 참가해 2021년(46회·84개 팀) 이후 역대 최다 규모를 기록했다. 이는 지난해(81개 팀)보다 5개 팀 증가한 수치다. 이번 대회에 남자고등부 30개 팀, 여자고등부 11개 팀, 남자중등부 28개 팀, 여자중등부 17개 팀이 영광으로 향한다. 지난해에는 남고부 용산고, 여고부 온양여고, 남중부 화봉중, 여중부 온양여중이 우승을 차지한 바 있다.

아울러 대회는 2026 미국프로농구(NBA) 라이징 스타 인비테이셔널 대표 선발전을 겸한다. 지난해 처음 싱가포르에서 열리 이 대회는 용산고와 온양여고가 한국 고교팀을 대표로 출전, 용산고는 초대 챔피언에 올랐고 온양여고는 준우승의 쾌거를 거뒀다.

대회는 한국중고농구연맹이 주최·주관하고 영광군, 영광군의회, 영광군체육회, 대한민국농구협회가 후원하며 몰텐, 스티즈, 전광판 OP, 훕시티가 협찬한다. 대회 전 경기는 유튜브 채널 ‘한국중고농구연맹(KSSBF TV)’을 통해 실시간으로 중계될 예정이다.

사진=한국중고농구연맹

남자고등부 조 편성

A조: 광주고, 홍대부고, 인헌고, 전주고

B조: 동아고, 여수화양고, 부산중앙고, 청주신흥고

C조: 양정고, 마산고, 강원사대부고, 제물포고

D조: 대전고, 충주고, 휘문고, 삼일고

E조: 광신방송예고, 명지고, 경복고, 낙생고

F조: 천안쌍용고, 송도고, 경북에너지고, 군산고

G조: 배재고, 김해가야고, 무룡고

H조: 용산고, 계성고, 안양고

남자중등부 조 편성

A조: 명지중, 임호중, 계성중, 성남중

B조: 천안성성중, 대전중, 금명중, 배재중

C조: 호계중, 양정중, 전주남중, 평원중

D조: 동아중, 삼일중, 제주동중, 충주중

E조: 단대부중, 광신중, 침산중, 팔룡중

F조: 문화중, 송도중, 상주중, 군산중

G조: 휘문중, 여천중, 삼선중, 안남중

여자고등부 조 편성

A조: 동주여고, 광주수피아여고, 춘천여고, 분당경영고

B조: 온양여고, 대전여상고, 인성여고, 화봉고

C조: 마산여고, 선일여고, 상주여고

여자중등부 조 편성

A조: 청주여중, 동수중, 숙명여중, 연암중

B조: 광주수피아여중, 상주여중, 마산여중, 숭의여중

C조: 기전중, 봉의중, 대전월평중

D조: 동주여중, 홍농중, 분당구미중

E조: 온양여중, 선일여중, 효성중

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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