대한체육회, 미니쉬치과병원과 국가대표 선수 치과 진료 지원 협력

사진=미니쉬치과병원, 대한체육회

미니쉬치과병원은 대한체육회와 오늘 의료 서비스 및 치료 지원에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

이번 협약으로 미니쉬치과병원은 대한체육회 공식 협력병원으로 지정됐다. 협약에 따라 국가대표 선수들은 전담 코디네이터가 배정되고 신속하고 원활한 진료 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 이는 훈련 및 경기 중 치아 손상이 잦은 투기 종목 선수들을 비롯한 국가대표 선수들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 진료 지원에는 생체 모방 이론을 기반으로 한 치아복구솔루션 '미니쉬'가 활용되며, 예방검진센터의 '미니쉬 스파'를 통해 선수들의 구강 건강 관리도 함께 이뤄질 예정이다.

미니쉬치과병원 관계자는 "국가대표 선수들의 구강 건강을 체계적으로 관리해 최상의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 최선을 다하겠다"라며 "국가대표 선수들의 치과 주치의라는 마음으로 진료할 것"이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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