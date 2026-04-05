여기어때투어, 장가계 천문산CC와 기획형 골프 패키지 상품 선봬

​사진=여기어때투어

여기어때투어가 중국 장가계 천문산CC와 함께 기획형 골프 패키지 상품을 선보이고 판매를 진행한다고 5일 밝혔다.

상품은 ‘유튜브 골프 채널인 ‘홍인규 골프TV’의 콘텐츠를 통해 자세한 구성을 엿볼 수 있다.

이번 패키지는 인천, 청주, 대구, 부산에서 장가계 직항 노선을 이용할 수 있도록 준비했다. 여행 일정은 5박 6일, 3박 4일, 4박 5일, 3박 5일, 4박 6일 등 다양하게 운영한다.

골프 여행과 관광 일정을 함께 경험할 수 있도록 구성한 것이 특징이다. 여행객은 천문산CC에서 36홀 라운드를 진행하고, 장가계 주요 관광지도 함께 방문한다. 특히 무릉원 VIP 패스트 트랙 이용, 보봉호수 VIP 유람선 탑승 등이 포함됐다. 또한 여기어때투어 전용 단독 빌라에서의 숙박을 제공해 여행 편의성을 높였다는 것이 업체 측 설명이다.

특별한 홀인원 이벤트도 마련됐다. 해당 상품으로 천문산CC를 방문한 고객이 홀인원에 성공하면 5000만원을 지급해 여행의 재미를 키운다.

자세한 상품 구성은 콘텐츠를 통해 소개한다. 유튜브 채널 ‘홍인규 골프TV’와 협업해 출연진이 직접 골프장 라운드를 경험하고 여행 상품을 안내할 예정이다.

여기어때투어 중국부문 손주용 수석은 “장가계 골프 여행과 관광을 함께 경험할 수 있도록 기획형 상품을 구성했다”며 “골프와 관광, 숙박을 결합한 해외 골프 여행 상품을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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