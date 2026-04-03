NCT 마크, SM 떠난다…“NCT127·드림 활동 종료” (공식)

그룹 NCT 소속 마크가 SM과 인연을 마무리한다.

SM엔터테인먼트 3일 공식입장을 내고 “마크와 향후 활동 방향에 대해 오랜 시간을 가지고 깊이 논의한 끝에 4월 8일 자로 전속계약을 마무리하기로 협의했다”고 밝혔다.

따라서 마크는 NCT 127, NCT DREAM 등 모든 NCT 활동을 종료한다. 향후 NCT 127은 쟈니·태용·유타·도영·재현·정우·해찬 7명 멤버로, NCT DREAM은 런쥔·제노·해찬·재민·천러·지성 6명 멤버로 재편된다.

마크는 2016년 그룹 NCT로 데뷔해 10년 간 활동했다. NCT, NCT127, NCT 드림과 SuperM 등에 소속돼 활동했으며, 지난해에는 ‘더 퍼스트프루트(The Firstfruit)’를 발표해 솔로 아티스트로서 역량을 인정받았다.

지난 29일 마무리된 NCT드림의 ‘2026 엔시티 드림 투어 <더 드림 쇼 4 : 퓨처 더 드림> 피날레’가 NCT로서 팬들과 나눈 마지막 무대가 됐다. SM엔터테인먼트는 마크와의 동행을 마치며 “그동안 함께 걸어온 소중한 시간에 감사한 마음을 전하며, 팀을 떠나 새로운 도약을 시작하는 마크의 앞날을 진심으로 응원하겠다”고 밝혔다.

◆이하 마크 전속계약 종료 관련 SM엔터테인먼트 입장 전문 안녕하세요. SM엔터테인먼트입니다. 항상 NCT에게 아낌없는 응원을 보내 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사의 말씀 드립니다. 당사는 마크와 향후 활동 방향에 대해 오랜 시간을 가지고 깊이 논의했으며, 상호 간 충분한 대화 끝에 4월 8일 자로 전속계약을 마무리하기로 협의했습니다. 이에 마크는 NCT 127, NCT DREAM 등 모든 NCT 활동을 종료합니다. 마크는 2016년 그룹 NCT로 데뷔한 이후, 그룹 활동은 물론 솔로 아티스트로서도 뛰어난 역량을 발휘하며 지난 10년간 멋진 활동을 보여주었습니다. 그동안 함께 걸어온 소중한 시간에 감사한 마음을 전하며, 팀을 떠나 새로운 도약을 시작하는 마크의 앞날을 진심으로 응원하겠습니다. 앞으로 NCT 127은 쟈니, 태용, 유타, 도영, 재현, 정우, 해찬 7명 멤버로, NCT DREAM은 런쥔, 제노, 해찬, 재민, 천러, 지성 6명 멤버로 활동을 이어갈 계획입니다. 당사는 앞으로도 NCT 멤버들의 활동을 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이며, NCT를 변함없이 사랑해 주시는 팬 여러분을 위해 더욱 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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