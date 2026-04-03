[톡★스타] 박진영 “‘샤이닝’ 마지막 이야기, 여러분께 닿기를”

‘샤이닝’ 박진영, 김민주가 반짝이던 청춘 기록에 마침표를 찍는다.

최종회 방송을 앞둔 JTBC 금요시리즈 ‘샤이닝’에서는 또 한 번 먹먹한 이별을 맞은 연태서(박진영 분)와 모은아(김민주 분)의 다음 이야기가 펼쳐질 예정이다. 더할 나위 없이 빛날 두 사람의 마지막 여정에 관심이 집중되는 가운데 박진영(연태서 역), 김민주(모은아 역)가 최종회를 의미 있게 즐길 수 있는 관전 포인트를 직접 전했다.

먼저 “‘샤이닝’과 ‘연태서’를 사랑해 주셨던 모든 분께 감사드린다”는 말로 운을 뗀 박진영은 “연태서와 모은아, 둘만의 세상을 이들이 어떻게 마무리해 가는지 지켜봐 달라. 10대에 처음 만났던 그들이 30대가 되기까지 성장하며 아픔을 받아들이는 방식이 어떻게 바뀌었는지 바라봐 달라”고 캐릭터들의 뜻깊은 변화에 주목하게 했다.

더불어 “사람 사이의 관계에 있어서 좋은 결말이란 무엇일지 생각해 보게 만들어준 ‘샤이닝’의 마지막 이야기가 여러분들께도 닿을 수 있기를 바란다”며 애정 어린 한 마디를 덧붙여 궁금증을 자극하고 있다.

김민주 역시 “가장 가까운 사람에게 마음을 여는 것이 모은아가 바랐던 자립의 시작이 아닐까 하는 생각이 들었다. 오랜 시간 미뤄왔던 것들을 마주하고 성장하길 바라는 마음으로 모은아의 자립에 대해 생각하며 지켜봐 주시면 좋을 것 같다”고 그들의 성장에 대한 이야기를 짚어냈다.

여기에 “여러분도 연태서와 모은아처럼 ‘어디서, 뭘 하며, 누구와’를 떠올렸을 때, 크고 작은 빛들이 여러분들을 따뜻하고 눈부시게 비춰주길 바란다. 드라마 ‘샤이닝’을 함께 빛내주셔서 감사하다”라며 따뜻한 인사를 건네 이들이 써 내려갈 마지막 페이지에 대한 기대감을 높이고 있다.

이처럼 배우들의 진심 가득한 관전 포인트 만큼이나 ‘샤이닝’의 마지막 이야기에 대한 관심도 뜨겁다. 긴 시간을 돌아 다시 만났지만 각자 다른 현실과 뜻밖의 오해로 인해 연태서와 모은아는 또다시 엇갈려 버린 상황. 과연 두 사람은 10년 전보다 더욱 성숙해진 모습으로 각자의 ‘빛’을 되찾을 수 있을지 관심이 집중된다. 오늘(3일) 저녁 8시 50분부터 2회 연속으로 최종회 방송.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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