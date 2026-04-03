정관장 ‘캡틴 데이’ 오는 4일 개최

사진=정관장 레드부스터스 제공

프로농구 정관장이 오는 4일 안양 홈경기에서 캡틴데이를 개최한다.

2018년 ‘양희종의 캡틴데이’를 시작으로, 올해도 ‘박지훈의 캡틴데이’로 8번째 그 전통을 이어간다.

캡틴데이를 상징하는 엠블럼은 ‘박지훈’ 선수를 상징하는 ‘지미타임’을 모티브로 새롭게 선보였다. 농구공을 시계로 형상화해, 시곗바늘이 박지훈의 등번호 ‘6’을 가리키는 이미지로 디자인했다.

올해는 각 분야의 캡틴을 사전에 모집하여 30명을 초청했다. 당첨된 팬들은 동반자 1명과 함께 박지훈 친필이 들어간 엽서, 시계, 응원타월 등으로 구성된 캡틴 굿즈 패키지와 팬미팅 참여 혜택이 제공된다.

또한, 이날은 현대 모비스 함지훈 선수의 은퇴 기념식도 진행, 박지훈과 최근 새롭게 합류한 양희종 코치가 함지훈 선수만을 위한 캡틴 유니폼과 홍삼제품을 선물하는 자리도 마련되어 있다.

행사 관련한 내용은 정관장 레드부스터스 공식 인스타그램(@red_boosters)에서 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]