위드뮤, “힙합 팬 모였다”…홍대 ‘SHOW ME THE MONEY 12’ 팝업스토어 오픈

사진=위드뮤

인기 힙합 프로그램 ‘SHOW ME THE MONEY 12’의 위드뮤 공식 팝업스토어가 홍대 AK플라자 2층 행사장에 오픈했다고 3일 밝혔다.

K-컬처 굿즈 및 팬덤 콘텐츠 기업 코팬글로벌의 리테일 브랜드 위드뮤(Withmuu)에 따르면 이번 ‘SHOW ME THE MONEY 12’ 팝업스토어는 오픈 전부터 대기 행렬이 형성되며 높은 관심을 입증했다. 홍대 상권 중심에 위치한 매장에는 오픈 직후부터 힙합 팬들의 방문이 이어지며 현장 열기가 빠르게 확산되고 있다는 것이 업체 측 설명이다.

이번 팝업스토어는 프로그램의 무대와 감성을 오프라인 공간에 그대로 구현한 체험형 콘텐츠와 MD 판매 공간으로 구성됐다. 매장 내에는 ‘SHOW ME THE MONEY 12’ 콘셉트를 반영한 전시존이 마련되어 방문객들에게 색다른 몰입형 경험과 다양한 볼거리를 제공한다.

사진=위드뮤

현장 MD 판매 존에서는 미니 합격 목걸이, 반다나, 볼캡, 슬로건 등 ‘SHOW ME THE MONEY 12’ 관련 MD 10종이 판매되며 방송의 여운을 이어가려는 팬들의 발걸음이 이어지고 있다. 특히 3만 원 이상 구매 고객에게는 ‘SHOW ME THE MONEY 12’ 세미 파이널 출연자 셀피 포토카드 9종 중 1종을 랜덤으로 증정하는 이벤트도 진행 중으로 현장 구매 열기를 끌어올리고 있다고 업체 측은 전했다.

코팬글로벌 관계자는 “‘SHOW ME THE MONEY 12’의 뜨거운 팬덤과 프로그램의 에너지를 오프라인에서도 생생하게 경험할 수 있도록 기획했다”며 “오픈 첫날부터 많은 방문객이 몰리며 기대 이상의 반응을 얻고 있다”고 전했다.

한편, ‘SHOW ME THE MONEY 12’ 팝업스토어는 4월 3일부터 4월 9일까지 홍대 AK플라자 2층 행사장에서 운영된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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