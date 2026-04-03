김연경. 사진=뉴시스

‘배구 여제’ 김연경이 미국 여자프로배구리그(LOVB)로 향한다. 신생팀인 샌프란시스코의 공동 구단주가 됐다.

LOVB는 3일 공식 홈페이지를 통해 "세 차례 올림픽에 출전한 전 배구 선수 김연경이 LOVB 샌프란시스코 공동 구단주로 합류한다"고 밝혔다.

세계적인 인사들이 모두 모였다. 공동 구단주에는 김연경 외에도 미국프로농구(NBA) 선수 출신의 스티브 커 골든스테이트 감독, 미국여자프로농구(WNBA) 선수 렉시 헐 등 스포츠계 인물들이 이름을 올렸다.

LOVB에는 6개 팀이 소속돼 있다. 애틀랜타, 오스틴, 휴스턴, 매디슨, 네브라스카, 솔트레이크 등이 있다. 김연경이 공동 구단주를 맡은 샌프란시스코는 내년 1월 데뷔할 예정이다.

김연경은 구단을 통해 "LOVB 샌프란시스코 (공동 구단주로) 여자 배구의 새로운 미래를 건설하는 데 참여하게 돼 영광"이라며 "샌프란시스코 구단과 한국의 배구 커뮤니티가 의미 있는 협력 관계를 만들어갈 수 있도록 돕겠다"고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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