AB6IX, 경쾌한 메시지 ‘바럼즈업’… ‘노래방 라이브’ 출격

그룹 AB6IX(에이비식스)가 보컬 콘텐츠 ‘노래방 라이브(NORAEBANG LIVE)’의 다음 주자로 나선다.

오는 4일 오후 8시 스튜디오 아제드(Studio AZeed) 공식 유튜브 채널을 통해 AB6IX의 노래방 라이브 ‘BOTTOMS UP(바럼즈업)’이 공개된다.

이번 콘텐츠는 약 5년 만에 발매된 AB6IX의 정규 3집 타이틀곡 ‘BOTTOMS UP’의 매력을 다채롭게 그려낸 라이브 영상으로, 아지트를 연상케 하는 내추럴한 공간 속 가장 AB6IX다운 모습을 담아낸다.

노래방 라이브를 통해 AB6IX는 자유분방한 에너지를 발산하며 팬들에게 기분 좋은 미소를 선사할 예정이다. 곡의 무드와 어우러지는 연출이 특유의 경쾌한 사운드와 진솔한 메시지를 극대화하며 몰입감을 높일 것으로 기대된다.

스튜디오 아제드의 ‘노래방 라이브’는 노래방 자막 화면을 모티브로 한 영상 프레임에 곡 가사를 외국어 발음대로 표기한 ‘음원 티칭형 콘텐츠’다. 다이내믹하면서도 감각적인 영상미를 바탕으로 전 세계 K팝 팬덤 맞춤형 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

‘노래방 라이브’에는 AB6IX 외에도 치즈, 권진아, NCT 도영, 10CM(십센치), 아이들 미연, 최립우, 씨엔블루, 윤하 등 다양한 아티스트가 출연하며 화제를 모은 바 있다.

한편, AB6IX의 노래방 라이브 ‘BOTTOMS UP’ 티저는 3일 오후 8시 오픈되며, 본편은 4일 오후 8시 만나볼 수 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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