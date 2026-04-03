프리미엄 뷰티 디바이스 쿼드쎄라 티탄, 현대홈쇼핑 방송 전량 매진

사진=에코디엠랩

에코디엠랩의 프리미엄 뷰티 디바이스 ‘쿼드쎄라 티탄’이 지난 3월 29일 현대홈쇼핑 방송에서 전량 매진을 기록했다고 3일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 현대홈쇼핑 방송은 시작과 동시에 실시간 전화와 문자 문의가 이어지며 주문이 몰렸고 준비된 물량이 조기에 소진됐다. 방송에서는 쇼호스트와 브랜드 앰버서더인 배우 김호영이 제품 사용 방식과 관리 모드, 활용법을 직접 소개하며 일상 속 피부 관리 루틴에 적용할 수 있는 방법을 구체적으로 전달했다.

쿼드쎄라 티탄은 1·3·10·19MHz의 4가지 주파수를 적용한 초음파 디바이스로 다중 주파수 기반의자극을 통해 전반적인 피부관리에 도움을 줄 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 특히 특허 등록 모드 ‘Q-Mode’를 탑재해 주파수를 교차·중첩시키는 방식으로 세포 진동을 높이고 유효 성분 전달력과 탄력 개선 효과를 강화하는 데 초점을 맞췄다. 또한 5가지 기능별 모드와 출력 조절을 통해 피부 상태에 맞춘 관리가 가능하다고 업체 측은 전했다.

이와 같은 기능적 구성과 함께 사용 편의성도 고려했다. 110도의 사용 각도와 헤드 곡률을 적용해 피부에 밀착되는 사용감을 구현했으며 컬러 디자인 요소를 반영해 제품 완성도를 높였다는 것이 업체 측 설명이다.

쿼드쎄라 관계자는 “홈케어 시장이 확대되면서 일상에서 간편하게 사용할 수 있는 디바이스에 대한 수요가 이어지고 있다”라며 “이번 현대홈쇼핑 방송에서 전량 매진을 기록한 것은 제품의 사용 편의성과 기능적 완성도에 대한 소비자 반응이 반영된 결과로 보고 있다”라고 전했다.

이어 “쿼드쎄라 티탄은 자체 특허 기술 기반 초음파 디바이스로 앞으로도 안정적인 피부 관리를 돕는 방향으로 제품 구성과 품질을 지속적으로 개선해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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