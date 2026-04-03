판타지오 남궁견 회장, 피겨왕자 차준환 전속계약

차준환. 사진=판타지오

피겨 스케이팅 선수 차준환이 연예기획사 판타지오와 손을 잡으며 활동 영역 확장에 나선다고 3일 밝혔다.

3일 판타지오는 “차준환과 전속계약을 체결했다”며 “다양한 경험을 통해 엔터테이너로서의 가능성과 재능을 입증해온 차준환의 새로운 챕터를 함께하게 돼 기쁘다”고 밝혔다.

차준환은 그간 피겨 무대에서 섬세한 감정 표현과 압도적인 퍼포먼스로 국내외 팬들과 외신의 주목을 받아온 선수다. 특히 2025 하얼빈 동계아시안게임에서는 관객의 감정을 끌어올리는 연기를 선보이며 큰 호응을 얻었고 결국 금메달이라는 성과로 이어지며 경쟁력을 입증했다.

그는 어린 시절부터 연예계 경험을 쌓아온 이력도 갖고 있다. 7세 때부터 광고와 드라마에 출연하며 아역 배우로 활동했고, ‘MBC 베스트극장’, ‘돌아온 일지매’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후에도 유 퀴즈 온 더 블럭, 런닝맨, 아는 형님, 라디오스타 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 대중성과 친근한 이미지를 쌓아왔다. 현재는 서울시청 소속으로 선수 생활도 병행하고 있다.

이번 계약을 통해 차준환은 기존 스포츠 선수로서의 입지를 기반으로, 방송·광고·콘텐츠 등 엔터테인먼트 전반으로 활동 범위를 확대할 전망이다. 이미 화보와 광고 모델 활동 등을 통해 가능성을 보여온 만큼, 향후 행보에 대한 기대감도 커지고 있다.

한편 판타지오에는 백윤식, 김선호, 차은우, 이성경, 옹성우, 이세영, 이창섭 등이 소속돼 있으며, 그룹 아스트로와 루네이트 등도 함께하고 있다.

스포츠와 엔터테인먼트를 넘나드는 행보를 이어가게 된 차준환이 앞으로 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

여기서 판타지오 남궁견 회장은 “차준환은 이미 세계 무대에서 실력과 존재감을 입증한 아티스트형 선수”라며 “스포츠에서 보여준 몰입도와 표현력은 엔터테인먼트 영역에서도 충분한 확장 가능성을 지니고 있다고 판단했다”고 밝혔다.

이어 “단순한 활동 영역 확장이 아닌, 차준환만의 서사와 브랜드 가치를 체계적으로 설계해 나가는 것이 이번 협업의 핵심”이라며 “글로벌 무대를 기반으로 한 콘텐츠, 광고, 방송 등 다양한 분야에서 시너지를 극대화할 계획”이라고 덧붙였다.

그러면서 “판타지오는 아티스트의 본질적 경쟁력을 중심으로 지속 가능한 성장을 만들어가는 회사”라며 “차준환이 가진 잠재력을 안정적으로 확장시키고 장기적인 커리어 설계를 통해 새로운 성공 사례를 만들어가겠다”고 강조했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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