[한승오의 볼륨미학] 출근만 하면 미간이 먼저 늙는다? 직장인 얼굴 망치는 진짜 이유

아침에 집에서 나설 때만 해도 분명 괜찮았다. 그런데 회사에 도착해 몇 시간만 지나면 얼굴 분위기가 미묘하게 달라진다. 피부는 좀 메말라 보이고, 눈가는 피곤해 보이고, 무엇보다 미간이 먼저 굳는다.

최근 SNS에서 퍼진 이른바 ‘사무실 공기 이론’이 직장인들 사이에서 크게 공감을 산 것도 이 때문일 것이다. 사무실에만 오면 괜히 얼굴이 칙칙해지고 붓고, 인상까지 날카로워진다는 하소연은 이제 낯설지 않다.

물론 모든 걸 정말 ‘사무실 공기’ 탓으로만 돌릴 수는 없다. 하지만 많은 직장인이 비슷한 변화를 겪는 데는 나름의 이유가 있다. 건조한 냉난방, 하루 종일 이어지는 모니터 응시, 줄어든 눈 깜빡임, 오래 앉아 있는 생활, 여기에 늘 긴장한 채 일하는 습관까지 겹치면 사람 얼굴은 생각보다 빨리 ‘일한 티’가 난다. 그 흔적이 가장 먼저 드러나는 곳이 바로 미간이다.

미간은 감정이 먼저 찍히는 부위이기도 하지만, 사실은 생활이 가장 먼저 찍히는 자리이기도 하다. 집중할 때도 힘이 들어가고, 피곤할 때도 찌푸리게 되고, 눈이 침침하면 자기도 모르게 더 좁아진다. 그렇게 하루에도 몇십 번씩 같은 자리에 힘이 모이면, 어느 순간부터는 화가 난 것도 아닌데 늘 인상이 센 사람처럼 보이기 쉽다. 직장인들 사이에서 “회사만 오면 괜히 예민해 보인다”는 말이 나오는 것도 그래서다.

여기에 체형 변화까지 겹치면 이야기는 더 현실적이 된다. 요즘 ‘과로비만’이라는 말이 괜히 나오는 게 아니다. 오래 앉아 있고, 스트레스는 높고, 식사는 급하고, 퇴근 후에는 움직일 힘도 없다. 그러다 보면 얼굴은 붓고, 턱선은 무너지고, 복부는 먼저 둔해진다. 결국 회사 생활은 사람을 단지 피곤하게만 만드는 게 아니라, 얼굴과 몸의 인상을 함께 바꾼다.

이쯤 되면 자연스럽게 미간 고민을 의학적으로 풀고 싶어 하는 사람도 생긴다. 실제로 표정 때문에 미간이 과하게 잡히는 경우, 신경차단술 같은 방법을 검토하는 이들도 적지 않다. 다만 여기서 중요한 건 미간 줄 하나만 보고 섣불리 판단하지 않는 일이다.

같은 미간 고민처럼 보여도 누구는 표정근의 힘이 과한 경우이고, 누구는 이미 피부에 접힌 흔적이 남은 경우이며, 누구는 눈 뜨는 힘이 약해 이마와 미간에 보상적으로 힘을 주는 경우도 있다. 이 차이를 놓치면 시술 후에도 어색하거나 답답한 인상으로 남을 수 있다.

그래서 신경차단술을 고민한다면 먼저 내 미간이 언제 깊어지는지부터 봐야 한다. 찡그릴 때만 도드라지는지, 무표정에서도 자국처럼 남아 있는지, 눈이 피로할수록 더 심해지는지, 한쪽만 더 많이 잡히는지, 눈썹이나 이마까지 같이 움직이는지를 체크해야 한다.

상담할 때도 단순히 “미간이 고민이시네요”에서 끝나는지, 아니면 표정 습관과 얼굴 전체 밸런스를 함께 보는지 살펴보는 게 좋다. 미간은 생각보다 혼자 움직이지 않는다. 눈, 눈썹, 이마와 같이 움직이고, 평소 생활 습관과도 연결된다. 그래서 제대로 보지 않으면 주름은 조금 약해졌는데 표정은 오히려 더 낯설어 보이는 일이 생길 수 있다.

결국 직장인의 미간은 성격의 문제가 아니다. 참는 표정, 버티는 표정, 집중하는 표정이 하루하루 쌓인 결과일 때가 많다. 사무실이 사람을 하루아침에 바꿔놓는 것은 아니지만, 일하는 환경과 습관은 분명 얼굴을 바꾼다. 그리고 그 변화는 예상보다 먼저, 그리고 선명하게 미간에 남는다. 지금 내 얼굴이 왜 자꾸 찌푸려지는지, 정말 시술이 필요한 상태인지, 한다면 어디를 얼마나 봐야 자연스러운지를 먼저 따져보는 게 맞다. 출근만 하면 미간이 먼저 늙는다는 말은 우스갯소리 같지만, 그 안에는 지금 직장인들이 버티며 살아가는 표정의 현실이 꽤 정확하게 들어 있다.

한승오 볼륨성형외과 원장, 정리=정희원 기자

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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