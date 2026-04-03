크러쉬, ‘쇼미12’ 김하온 우승 이끈 프로듀싱

가수 크러쉬(Crush)가 처음 출연한 ‘쇼미더머니’에서 우승자를 만든 프로듀서가 되며 완벽한 피날레를 장식했다.

2일 막을 내린 Mnet ‘쇼미더머니12’에서 김하온이 최종 우승자가 됐다. 크러쉬는 평소 절친한 지코와 콤비를 이뤄 김하온의 우승을 이끈 프로듀서로 맹활약했다.

지난 1월 15일 첫선을 보여 이달 2일까지 약 2개월 보름 동안 프로그램에 매진한 크러쉬는 진심을 다한 심사평, 진정성 있는 조언, 열정을 다한 무대 등으로 호평을 받았다. 크러쉬는 우승자 발표 후 “시청자분들 앞으로도 하온이의 음악을 많이 사랑해 달라. 하온이가 우승을 했다. 증명해 버렸다”고 김하온에게 다시 한번 축하 메시지를 보냈다.

아울러 크러쉬가 지코와 함께 작사, 작곡에 참여하고 프로듀서를 맡은 김하온의 ‘TICK TOCK(틱톡) (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush)’은 3일 오전 기준 멜론 톱100 13위, 핫100 11위에 올랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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