봄 깨우는 하현상…오늘(3일) 아카이브 라이브 ‘뉴 보트’ 개최

싱어송라이터 하현상의 봄을 깨우는 특별한 공연이 막을 올린다.

하현상은 오늘(3일)부터 5일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 아카이브 라이브 '2026 HA HYUN SANG Archive Live <New Boat>'(이하 'New Boat')를 개최한다.

이번 공연은 하현상의 음악과 시간을 하나의 기록처럼 되짚는 무대로, 기타를 멘 채 파동에 몸을 맡기고 항해하듯 나아가는 아티스트의 여정을 은유적으로 담는다. 봄의 계절감을 살린 다양한 세트리스트가 예고된 가운데, 하현상은 신곡 무대를 최초 공개하며 관객들과 함께 특별한 순간을 맞이할 것으로 기대를 모으고 있다.

하현상은 오는 6일, 공연과 동명의 정규 2집 ‘New Boat’를 발매한다. 밴드 사운드를 기반으로 록, 가스펠, 팝 발라드 등 다양한 장르를 유연하게 결합해 한층 확장된 음악적 세계를 선보인다. 하현상은 전곡 작업에 참여해 싱어송라이터로서의 정체성을 공고히 했으며, 프로듀서 김준원과의 협업으로 앨범의 완성도를 높였다.

더 넓은 음악적 바다를 향한 항해의 여정을 상징하는 타이틀곡 '오디세이'의 뮤직비디오 티저 역시 공식 SNS 채널을 통해 공개된 가운데, 하현상 특유의 감성으로 리스너들을 새로운 감각의 세계로 안내할 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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