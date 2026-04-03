김효주, LPGA 대회 3연속 우승 도전 시작…아람코 첫날 4언더파 공동 4위

사진=AP/뉴시스

3개 대회 연속 우승을 향한 도전을 시작했다.

김효주는 3일 미국 네바다주 라스베이거스 섀도 크리크 골프 코스(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아람코 챔피언십(총상금 400만 달러) 1라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 기록했다.

김효주는 1라운드가 막바지에 접어든 가운데 4언더파 68타로 얀징(중국), 넬리 코르다(미국)와 함께 공동 4위를 달리고 있다. 5언더파 67타로 공동 1위인 야마시타 미유, 하타오카 나사(이상 일본), 로렌 코플린(미국)과는 1타 차다.

좋은 흐름을 이어간다. 김효주는 지난달 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십을 연달아 제패하며 LPGA 투어 우승 기록을 '9'까지 늘렸다. LPGA 투어 상금(93만9640 달러), CME글로브 포인트(1268점), 올해의 선수 포인트(69점) 등에서 모두 1위에 올라갔으며, 여자 골프 세계랭킹도 커리어 하이인 3위까지 끌어올렸다.

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이번 아람코 챔피언십도 제패하면, 한국 선수로는 2013년 '골프 여제' 박인비 이후 13년 만에 LPGA 투어 3연속 우승을 달성한다. 당시 박인비는 웨그먼스 챔피언십과 월마트 NW 아칸소 챔피언십, US여자오픈을 연달아 제패한 바 있다.

이날 김효주는 10번 홀(파4)에서 보기를 적으며 아쉬움을 삼켰다. 하지만 11번 홀과 12번 홀(이상 파4)에서 연속 버디를 잡으며 자신감을 끌어올렸다. 18번 홀(파5) 버디 이후 돌입한 후반 9개 홀에선 3번 홀(파4)과 5번 홀(파3)에서 버디를 추가했고 타수를 잃지 않은 채 1라운드를 마쳤다.

한편 LPGA 투어 두 번째 시즌을 맞은 윤이나는 버디 5개와 보기 3개로 2언더파 70타를 쳐 공동 10위에 안착했다. 다음으로는 고진영과 김아림이 공동 14위(1언더파 71타)에 자리했다. 김세영, 임진희는 공동 27위(이븐파 72타)에, 유해란, 황유민, 신지은은 공동 46위(1오버파 73타)로 대회를 시작했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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