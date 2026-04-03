FC서울, 글로벌 사이버 보안 기업 ‘NordVPN’과 2년 연속 공식 스폰서십 체결

사진=FC서울 제공

FC서울이 2025시즌에 이어 2026시즌에도 글로벌 사이버 보안기업 ‘NordVPN’ 과 함께한다.

FC서울과 2년 연속 공식 스폰서십을 체결한 NordVPN은 온라인 보안 분야에서 높은 신뢰도를 구축해온 글로벌 기업이다. 아틀레티코 마드리드, 리버풀FC 등 유럽 주요 축구 명문 구단들과의 협업을 통해 스포츠 마케팅을 전개하는 등 스포츠 분야에서도 브랜드 경쟁력을 강화해 왔다.

이번 스폰서십 연장을 통해 NordVPN은 2026시즌에도 FC서울의 공식 스폰서로 활동하며 공식 유튜브·인스타그램 채널과 경기장 내 광고를 활용한 마케팅을 전개할 예정이다. 특히 FC서울의 유튜브 콘텐츠인 <Zoom in Seoul> 의 네이밍 스폰서로 함께하며 영상 더보기란 및 고정 댓글을 통해 팬 대상 특별 할인 링크도 지속적으로 노출하는 등 본격적인 파트너십 활동을 이어갈 계획이다.

FC서울 역시 글로벌 사이버 보안 기업 NordVPN과 2년 연속 공식 스폰서십 체결을 통해 고객 정보 유출과 생성형 AI 확산 등으로 정보 보호의 중요성이 더욱 강화되는 안전한 디지털 환경의 가치를 FC서울 팬들에게 적극적으로 홍보한다는 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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