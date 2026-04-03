폴스타4, ‘스펙 넘어 오너십 경험’으로 전기차 시장 선도

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)의 퍼포먼스 SUV 쿠페 폴스타4가 프리미엄 전기차 시장에서 존재감을 확대하고 있다.

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타(Polestar)의 퍼포먼스 SUV 쿠페 폴스타4가 제품 경쟁력을 넘어 ‘소유 경험’까지 앞세우며 프리미엄 전기차 시장에서 존재감을 확대하고 있다.

3일 한국수입자동차협회에 따르면 폴스타4는 올해 1분기 누적 판매 952대를 기록하며 BMW i5(828대), 포르쉐 마칸 일렉트릭(209대), 벤츠 EQE SUV(40대) 등 주요 경쟁 모델을 앞선 것으로 나타났다. 이는 전통적인 수입 프리미엄 브랜드 중심 시장에서 이례적인 성과로, 폴스타의 상품성과 브랜드 경쟁력이 동시에 작용한 결과로 분석된다.

프리미엄 전기차 시장의 경쟁 구도 역시 빠르게 변화하고 있다. 과거에는 보조금이나 실구매가, 단기 프로모션 등 ‘구매 시점의 조건’이 주요 선택 기준이었다면, 최근에는 충전 편의성, 차량 관리 서비스, 브랜드와의 지속적인 접점 등 ‘구매 이후 경험’이 핵심 요소로 떠오르고 있다.

이러한 흐름 속에서 폴스타4는 단기적인 가격 경쟁 대신 제품 완성도와 오너십 경험을 중심에 둔 전략으로 차별화를 이뤄냈다. 충

폴스타는 단순한 제품 경쟁을 넘어 오너십 경험까지 설계하는 방향으로 차별화를 시도하고 있다. 고객이 자주 찾는 주요 거점을 중심으로 폴스타 차징 스테이션(Polestar Charging Station) 충전 인프라를 확대하고, 서비스 예약부터 차량 이력 관리까지 지원하는 통합 서비스 플랫폼 폴스타 오너 앱(Polestar Owner App)을 운영하고 있다.

또한 사고 시 차량 관리와 비용 부담을 낮춘 폴스타 케어 프로그램, 라이프스타일과 연계한 로열티 프로그램 폴스타 스테이 등을 통해 차량 소유 경험을 브랜드 경험으로 확장하고 있다.

아울러 폴스타4는 제품 경쟁력 측면에서도 이미 시장의 검증을 받은 모델로 평가된다. 후면 유리를 제거하고 디지털 룸미러를 적용한 혁신적 설계를 통해 2열 공간의 개방감과 후방 시야를 동시에 확보했으며, 롱레인지 싱글모터 기준 최대 511km 주행거리와

롱레인지 싱글모터 모델 기준 1회 충전 시 최대 511km 이상을 주행할 수 있는 뛰어난 효율성을 갖췄으며, 듀얼모터 모델은 최고 출력 544마력의 강력한 성능으로 정지 상태에서 시속 100km까지 단 3.8초 만에 돌파하는 폭발적인 가속력을 자랑한다.

업계 관계자는 “최근 프리미엄 전기차 소비자들은 구매 조건보다 소유 과정에서의 정서적 만족과 서비스의 연속성을 더 중요하게 본다”며 “폴스타4는 독보적인 상품성에 프리미엄 오너십 경험을 더해 잘 만든 전기차를 넘어 소유 과정 전반에서 프리미엄 가치를 체감할 수 있는 모델로 자리매김하고 있다”고 분석했다.

이주희 기자 jh224@sportsworldi.com

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