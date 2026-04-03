원더걸스 출신 선예, 이데아약품 레디우스 전속 모델 발탁

사진 = 이데아약품

이데아약품의 더마 코스메틱 브랜드 레디우스(RADIEUX)가 원더걸스 출신 선예를 브랜드 모델로 발탁하고 본격적인 마케팅 확대에 나선다고 3일 밝혔다.

레디우스는 피부 본연의 건강한 아름다움을 강조하는 더마 스킨케어 브랜드로 선예는 건강하고 깨끗한 이미지와 신뢰감 있는 분위기로 대중에게 꾸준한 사랑을 받아온 만큼 레디우스가 추구하는 ‘진정성과 피부 본연의 균형’이라는 브랜드 방향성과 잘 부합한다는 것이 브랜드 측 설명이다.

브랜드에 따르면 레디우스는 4월부터 선예와 함께한 화보 및 캠페인 콘텐츠를 순차적으로 공개하고, 온라인 채널과 SNS를 중심으로 다양한 마케팅 활동을 전개할 예정이다. 이를 통해 브랜드 인지도를 확대하고 소비자와의 소통을 강화한다는 계획이다.

특히 최근 출시한 신제품 ‘판테알엔 알엑스 더마 리커버리 밤 크림’을 비롯해 레디우스의 주요 스킨케어 제품들과 함께 모델 캠페인을 진행하며 브랜드 메시지를 보다 직관적으로 전달할 예정이다.

이데아약품 관계자는 “선예의 건강하고 신뢰감 있는 이미지가 레디우스가 지향하는 브랜드 가치와 잘 맞아 모델로 선정하게 됐다”라며 앞으로 다양한 콘텐츠와 마케팅을 통해 소비자들에게 더욱 가까이 다가갈 계획”이라고 밝혔다.

한편, 레디우스는 더마 코스메틱 브랜드로서 기능성 스킨케어 제품을 중심으로 라인업을 확장하고 있으며 기능성 원료를 기반으로 한 제품 라인업을 지속적으로 선보이며 국내외 시장에서 입지를 넓혀가고 있다. 이번 모델 발탁은 브랜드 이미지 강화와 소비자 접점 확대를 위한 전략의 일환으로 선예와 함께 온오프라인 채널을 통해 브랜드 경쟁력을 강화해 나가고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]