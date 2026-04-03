인천유나이티드 산하 U18대건고· U15광성중, 나란히 인천 대회 정상 등극

사진=인천유나이티드 제공

인천유나이티드 산하 유스팀 U-18 인천대건고와 U-15 인천광성중이 각각 출전한 지역 대회에서 나란히 우승을 차지하며 구단 유스 시스템의 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

먼저 U-18 인천대건고는 4월 2일 송도 LNG 구장에서 열린 제46회 인천협회장기 결승(전국체전 예선)에서 인천남고를 상대로 5-0 대승을 거두며 정상에 올랐다.

이날 인천대건고는 전반 14분 유민결의 선제골로 포문을 연 뒤, 전반 21분 구현빈, 전반 28분 양진욱의 연속골로 일찌감치 승기를 잡았다. 후반 들어서도 공격의 고삐를 늦추지 않으며 후반 17분 조해성, 후반 24분 구현빈의 추가골까지 더해 완벽한 승리를 완성했다. 특히 유민결은 1골 2도움을 기록하며 팀 공격을 이끌었다.

이어 U-15 인천광성중 역시 지난 3월 31일 송도 LNG 구장에서 열린 2026 제55회 인천 소년체전 예선 대회 결승전에서 하나FC U15를 3-0으로 제압하고 우승을 차지했다. 인천광성중은 전반 4분 김하람의 선제골로 기선을 제압한 뒤, 전반 26분과 후반 24분 황보태양이 연속골을 터뜨리며 경기를 완벽하게 지배했다. 세 골 모두 유찬영의 도움에서 비롯되며 조직적인 공격력이 빛났다.

이번 우승으로 인천대건고는 전국체전 본선 진출권을 확보했으며, 인천광성중 또한 지역 최강팀으로서의 입지를 굳혔다. 인천유나이티드 관계자는 “두 팀 모두 중요한 대회 결승에서 뛰어난 경기력과 집중력을 보여주며 값진 결과를 만들어냈다”며 “앞으로도 체계적인 유스 육성을 통해 프로 무대까지 이어지는 선순환 구조를 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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