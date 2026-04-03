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“댕댕이와 해운대 호캉스 더 즐겁게”… 그랜드조선 부산, 펫 패키지 업그레이드

입력 : 2026-04-03 09:43:28 수정 : 2026-04-03 09:43:27

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-천연샴푸 어메니티 증정… 먹거리 할인 혜택도
그랜드조선 부산의 팻 패키지 멍캉스에 투숙 중인 반려견. 조선호텔앤리조트 제공
그랜드조선 부산의 팻 패키지 멍캉스에 투숙 중인 반려견. 조선호텔앤리조트 제공

 

조선호텔앤리조트의 독자 브랜드 호텔 ‘그랜드 조선 부산’이 반려견과 함께 투숙할 수 있는 펫 패키지인 ‘멍캉스’의 혜택을 업그레이드했다고 3일 밝혔다.

 

올해로 5년째 운영 중인 멍캉스는 반려가족 전용 온돌방인 코너스위트 객실에 공기청정기, 반려견 침대 및 매트, 슬라이드 계단이 구비됐고, 배변패드 및 봉투, 간식과 껌 같은 반려견 전용 미니바를 제공한다. 아울러 8층 렌딩 라이브러리에서 사전 예약 시 대여 가능한 드라이룸, 유모차, 케이지 가방도 있다.

 

 여기에 이번 업그레이드를 통해 웰컴 기프트로 반려견용 비건 아로마테라피 삼푸를 추가 제공한다. 펫 라이프스타일 브랜드 ‘리듬앤프렌즈’의 ‘알티라’ 제품 1종을 선물하는 것. 오는 6월 30일까지 투숙객에 한해 로즈마리&오렌지향, 베르가못&아틀라스 시다우드 향 2종을 모두 증정한다.

 

멍캉스 객실에 준비된 반려가족을 위한 어메니티. 조선호텔앤리조트 제공
멍캉스 객실에 준비된 반려가족을 위한 어메니티. 조선호텔앤리조트 제공

 

아울러 홈페이지를 통해 패키지를 예약한 고객에게는 뷔페 레스토랑 ‘아리아’, 모던 차이니스 레스토랑 ‘팔레드 신’, ‘라운지앤바 테라스 292’와 ‘조선델리’ 등 호텔 내 식음업장을 10% 할인가에 이용할 수 있다.

 

그랜드 조선 부산 관계자는 “정기적으로 고객 피드백을 수용해 멍캉스 패키지를 리뉴얼 하고 있다. 이제 여행 중에도 반려견의 피부와 건강을 케어할 수 있다”며 “반려견과 해운대 여행이 더 편리하고 특별한 시간이 되도록 할 것”이라고 말했다.

 

한편 2020년 10월 7일 문을 연 그랜드조선 부산은 해운대 해수욕장과의 뛰어난 접근성과 감각적인 인테리어, 패밀리 고객부터 커플 고객, 반려가족 고객까지 모두가 만족할 수 있는 다채로운 경험을 제공하며 도심 속 휴양지로 자리매김하고 있다.



박재림 기자 jamie@sportworldi.com

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