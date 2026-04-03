풀세트 뛰며 맹활약한 대한항공 임동혁 “마쏘와의 공존 행복하다”

대한항공 임동혁. 사진=KOVO 제공

대한항공 임동혁. 사진=KOVO 제공

“마쏘와의 공존이 행복합니다.”

임동혁(대한항공)은 올 시즌 정규리그에서 주로 교체로 나섰다. 부상 여파도 있었지만 같은 포지션에는 외인 러셀이 버티고 있었다. 기회가 찾아왔다. 러셀이 시즌 막판 부진하며 정규리그를 마치고 떠나면서다. 팀이 새로 영입한 외인 마쏘는 미들블로커로 나섰다. 여기에는 헤난 달 조토 대한항공 감독의 신뢰도 있었다. 헤난 감독은 “임동혁에게 기대를 많이 걸고 있다”고 했다.

마음껏 뛰었다. 2일 인천 계양체육관에서 열린 현대캐피탈과의 챔피언결정전 1차전에서 팀 내 최다인 22득점, 54.05%로 맹활약하며 팀의 세트스코어 3-2 승리를 이끌었다. 자신의 올 시즌 첫 경기였던 지난해 10월31일 우리카드전(25점) 다음으로 최다 득점 경기였다. 임동혁이 올 시즌 5세트를 모두 선발로 뛴 것도 이날이 처음이었다.

경기 뒤 만난 임동혁은 마쏘에게 공을 돌렸다. 그는 “마쏘가 파괴적인 경기력을 보여줘서 너무 좋았다”며 “마쏘가 잘해줘서 저에게는 블로킹이 편하게 온 덕분에 공을 편하게 때릴 수 있었다”고 돌아봤다. 그러면서 “다음 경기 어느 시기에 들어갈지 아니면 주전으로 뛸지 모르겠지만 이 공존이 행복하다”고 힘줘 말했다.

임동혁은 이날 경기에 자신의 출전을 알고 있었다. 훈련을 통해 걱정을 지웠다. 그는 “잘할 수 있을지 물음표가 있었다”며 “연습하면 할수록 제 기량을 느끼면서부터는 물음표가 느낌표로 바뀌었다”고 했다.

그러면서 “어제 자기 전에도 경기에서 좋은 모습을 보여주고 싶다는 생각을 했는데, 좋은 모습이 나와서 좋았다. 내일 밤에도 계속 좋은 모습을 보여주고 싶다는 생각을 가져가면 다음 경기에서도 (플레이가) 좋을 것”이라고 미소 지었다.

기술적인 것도 보완해 나갔다. 임동혁은 “감독님과 계속 얘기한 건 서브였다”며 “현대캐피탈이 좋은 공격력을 가지고 있기 때문에 강서브보다는 목적타를, 그것도 100%가 아닌 70~80% 파워로 상대 리시브를 괴롭힐 수 있는 연습을 많이 했다”고 돌아봤다. 이어 “더 보완해서 더 좋은 서브를 만들겠다”고 각오를 다졌다.

마지막 5세트에는 다소 힘든 기색을 보이기도 했다. 그는 “오랜만에 경기를 해서 몸이 조금 올라온 게 있었다. 상대 블로킹이 워낙 좋다 보니 제가 어설프게 공을 때리면 바운드가 되고 걸린다. 어떻게든 안간힘을 썼다”고 했다. 이어 “마지막에는 종아리도 약간 올라왔는데 마지막까지 잘 해낼 수 있었다”고 했다.

대한항공은 오는 4일 현대캐피탈과 챔프전 2차전을 치른다. 임동혁은 “체력적인 문제는 전혀 없다. 하루 자고 일어나면 좋은 몸이 될 것 같다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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