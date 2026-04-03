[여농의 봄] 해설위원들의 전망… “한쪽은 KB 압도, 한쪽은 접전”

사진=WKBL 제공

압도적인 1강의 존재감, 거대한 벽에 금을 낼 수 있을까.

‘BNK금융 2025~2026 여자프로농구’ 포스트시즌(PS)이 오는 8일 막을 올린다. 이를 바라보는 시선은 크게 갈리지 않는다. 많은 전문가들은 정규리그 1위를 차지한 KB국민은행의 독주를 전망했다. 더불어 반대편 대진에선 끝까지 가야 결론이 날 것이라는 데 의견을 모았다.

변수는 남아 있지만, 큰 얼개는 이미 짜여졌다. 여자농구 봄 농구는 플레이오프(PO·5전3선승제) 1-4위, 2-3위 간 맞대결 이후 곧장 챔피언결정전(5전3선승제)으로 이어진다. KB가 통산 6번째 정규리그 정상에 오른 가운데 2위 하나은행, 3위 삼성생명까지 순위는 확정됐다. 마지막 한 자리는 정해지지 않았다. BNK 혹은 우리은행의 차지가 될 전망이다.

앞으로 펼쳐질 PO 판세를 해설위원 5명의 눈으로 짚어봤다.

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◆첫 관문, 어디까지 갈까

위원들은 일제히 한 곳을 바라봤다. 4위가 누구든 KB를 넘기 쉽지 않다는 데 이견이 없다. 김연주 MBC스포츠플러스 해설위원은 “KB 뎁스가 워낙 두껍다. 주전부터 벤치 멤버까지 기복 없는 안정적 기량을 갖추고 있다는 점이 가장 큰 강점”이라며 “기본적으로 3대0 스코어를 예상한다. 변수가 있어도 3대1 정도”라고 내다봤다.

정진경 스포티비 해설위원은 “디펜딩 챔피언의 저력을 갖춘 BNK와 붙는다면 KB의 3대1 승리, 부상 악재를 안고 있는 우리은행이 상대라면 3대0 승”이라고 힘을 보탰다.

김일두 MBC스포츠플러스 해설위원 역시 KB의 3대0 승리를 예측하며 “우리은행과 BNK가 이기는 그림은 잘 그려지지 않는다. 특히 BNK는 막판 경기력이 좋지 않았다. 시즌이 끝나지도 않았는데, 구단 안팎에서 흔들림이 있었다. 코트에도 영향을 줬다고 생각한다. 집중력 측면에서 아쉬움을 드러냈다”고 설명했다.

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손대범 KBS N 스포츠 해설위원은 “KB는 높이에서 절대적인 우위를 갖고 있고, 박지수뿐 아니라 강이슬·허예은까지 유기적으로 맞물린다”며 “부상이라는 변수가 없다면 시리즈가 길어지지 않을 가능성이 크다”고 말했다.

이어 “BNK는 지난 시즌 함께했던 이이지마 사키가 빠진 뒤 퍼즐이 맞지 않았고, 우리은행도 부상자가 많아 정상 전력을 기대하기 어렵다”면서 “3, 4차전 안에 끝날 가능성이 크다”고 내다봤다

김보미 스포티비 해설위원 역시 고개를 끄덕인 대목이다. 그는 “BNK는 박지수의 높이를 제어하기 어렵고, 우리은행은 부상자가 속출한 게 뼈아프다”고 분석했다.

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반대편은 다르다. 하나은행과 삼성생명의 대진은 접전으로 이어질 가능성이 크다. 그럼에도 해설진 전원은 하나은행의 우위를 점쳤다. 김연주 위원은 “최소 4차전, 길게는 5차전까지 갈 수 있다. 하나은행이 3대1 또는 3대2로 앞설 것”이라고 봤다. 정 위원 역시 “5차전 접전 끝 하나은행 승리”를 예상했다.

변수가 있다면, 삼성생명의 경험이다. 정 위원은 “PO는 결국 집중력과 경험이 중요한 무대”라고 운을 뗀 뒤 “삼성생명은 꾸준히 봄 농구를 치러 온 팀이다. 초반 흐름을 잡으면 충분히 흔들 수 있다”고 말했다. 김일두 위원 역시 하나은행의 3대1 승리를 점치면서도 “삼성생명은 올 시즌 내내 경기력 기복이 컸다. 어렵겠지만 이 부분을 줄이는 데 성공한다면, 언더독 승리 시나리오도 가능하다”고 강조했다.

“삼성생명은 내·외곽에서 올 스위치를 활용해 하나은행을 괴롭힐 것으로 보인다”는 손 위원은 “하나은행 입장에선 역시 부족한 PO 경험이 변수로 작용할 듯싶다”고 봤다. 김보미 위원도 “하나은행이 우세하겠지만, 삼성생명이 1승 정도는 충분히 가져갈 수 있다”며 “6라운드 경기력만 놓고 보면 삼성생명이 단기간에 반등하기 쉽지 않을 것으로 점쳐진다”고 덧붙였다.

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◆균열은 어디서 만들어지나

이변의 출발점은 분명하다. 하지만 KB를 상대하는 팀에 있어 해법은 마냥 단순하지 않다. 가장 많이 언급된 이름은 강이슬이다. 김연주 위원은 “결국 강이슬을 어떻게 막느냐가 관건”이라고 밝혔다. 정진경 위원 역시 “외곽을 최대한 제한해야 한다”며 동의했다.

알고도 당한다. 김일두 위원과 정 위원은 “KB는 특정 선수 한 명으로 무너지는 팀이 아니다. 박지수와 허예은이 버티고 있지 않냐”며 “균열을 만들어내는 것 자체가 쉽지 않다”고 선을 그었다.

다윗 입장에선 골리앗을 꺾기 위해 작은 틈이라도 찾아야 할 터. 손 위원은 “허예은이 강한 압박 속에서 운영이 흔들릴 경우, KB도 어려운 경기를 할 수 있다”고 말했다.

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김보미 위원 역시 비슷한 맥락을 짚었다. 그는 “박지수와 강이슬은 기본적으로 가져가는 득점이 있다”며 “이들을 막기 위해 수비가 쏠릴 때 허예은 쪽에서 외곽이나 2대2 파생 공격이 터지면 오히려 더 격차가 벌어질 수 있다”고 분석했다.

하나은행을 두고는 사키가 키 플레이어로 꼽힌다. 정 위원은 “삼성생명 입장에선 사키를 묶어야 (어려운) 상황을 타개할 수 있다”고 했다. 김연주 위원 역시 “사키의 컨디션에 따라 하나은행 경기력 진폭이 큰 편”이라고 평가했다. 손 위원 또한 “하나은행서 경기 흐름이 꼬였을 때 그걸 정리해 주는 역할이 사키다. 이 선수가 막히면 팀 전체 공격이 답답해질 수 있다”고 짚었다.

삼성생명 쪽 변수로는 이해란이 언급된다. 김연주 위원은 “이해란이 더욱 활기차게 풀어줄 필요가 있다”고 강조했고, 손 위원은 “이해란 혼자서는 한계가 있다. 강유림 등 다른 옵션이 터져야 공격이 살아난다”고 덧붙였다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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