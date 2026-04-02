‘줄리엔 강♥’ 제이제이, 보정에 대한 솔직 발언…“실물과 차이 존재” [스타★샷]

사진 = 제이제이 SNS 계정

운동 유튜버 제이제이가 근황을 공개하며 보정에 대한 솔직한 입장을 밝혔다.

제이제이는 1일 자신의 SNS에 영상을 게재했다. 영상 속에는 “여러분, 영상으로 보니 저 살 좀 빠졌죠? 요즘 운동으로 열심히 뺐어요. 카메라가 이상해서 잠시만”이라며 “다이어트 열심히 해서 배고파요”라는 문구가 담겼다.

하지만 그는 “만우절이라고 자꾸 보니 정드네요. SNS 이미지 너무 믿지 마세요”라고 전했다. 이어 “실물 정말 많이 봐온 경험상, 사람은 다 거기서 거기! 이미지나 영상은 조명, 후보정, 자세 등등으로 실물과 다소 많이 차이가 있어요”라고 설명했다.

또 “카메라 왜곡 때문에 인플루언서들은 대부분 후보정이 필수이긴 합니다!”라면서 “요즘은 배경 고정 후 인물만 쉽게 보정하는 기술이나 영상을 자연스럽게(?) 보정하는 기술도 많다 보니 너무 큰 의지를 두지 마세요”라고 구독자들을 향한 당부를 전했다.

한편 제이제이는 2024년 모델 겸 배우 줄리엔 강과 결혼했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]