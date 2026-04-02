프로축구 전북, 4일 ‘100번째 현대가 더비’ 개최... “만반의 준비 마쳤다”

사진=전북 현대 제공

100번째 현대가더비, 전북 현대가 웃을 수 있을까.

프로축구 전북 현대가 오는 4일 전주월드컵경기장에서 울산HD를 상대로 하나은행 K리그1 2026 6라운드 홈경기를 치른다. 이번 경기는 양 팀의 리그 통산 100번째 현대가 더비다.

전북은 2일 현재 승점 8(2승2무1패)로 리그 3위를 달리고 있다. 한 경기를 덜 치른 울산(승점 10·3승1무)이 2위를 기록 중이다. 이번 경기 결과에 따라 상위권 판도가 뒤바뀔 수 있다.

이번 경기는 K리그를 대표하는 라이벌 매치인 ‘현대가더비’의 100번째 맞대결이다. 역대 통산 전적은 전북 기준 38승24무37패로 전북이 근소하게 앞서 있다.

전북은 이번 승부를 승리로 장식해 자존심을 지키고 선두권 도약의 발판을 마련하겠다는 각오다. 대표팀에 합류했던 김진규와 송범근이 팀에 복귀한다.

대표팀에서의 활약으로 예열을 마친 두 선수의 가세는 전북의 공수 밸런스를 한층 단단하게 만들 것으로 기대된다. 경기장은 새단장을 마쳤다.

경기장에는 봄 테마를 담은 ‘대형 나이티 써치 에어벌룬’ 포토존을 마련해 팬들이 소중한 추억을 남길 수 있도록 준비했다. 아울러 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 그라운드 주변 인조잔디 조성 작업을 완료해 시각적 쾌적함과 안정성을 더했다. 이를 통해 전주성은 더욱 깔끔하고 전문적인 경기장 분위기를 갖추게 됐다.

대규모 인파가 예상되는 이번 홈경기를 맞아 전주시와 협력해 대중교통 편의도 대폭 높였다. 경기 당일 특별 노선인 ‘1994번’ 시내버스 14대가 집중 운영된다. 마을버스 2대도 추가 운행될 예정이다.

구단은 이를 통해 팬들의 원활한 경기장 방문을 돕고 교통 혼잡을 최소화할 계획이다. 지난 28일 정식 개관한 ‘팬 익스피리언스 센터’를 활용한 첫 번째 매치데이 투어도 이날 시작된다.

팬들은 센터를 통해 전북현대의 역사와 문화를 체험하는 것은 물론, 경기 당일의 생생한 현장 분위기를 느낄 수 있는 차별화된 투어 프로그램을 경험하게 된다. 특히 센터 내 위치한 오피셜 스토어에서는 선수들의 생생한 모습이 담긴 ‘전북현대 포토싸인북’을 정식 발매하고 판매를 시작한다. 100번째 더비를 기념해 경기장을 찾는 팬들에게 소중한 소장품이 될 것으로 기대된다.

이도현 전북 단장은 “리그 100번째 현대가 더비라는 역사적인 날, 팬들이 승리의 기쁨과 함께 개선된 경기장 시설을 마음껏 누릴 수 있도록 만반의 준비를 마쳤다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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