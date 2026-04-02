이장우, 미정산금 논란 입 열었다…“대금 모두 정리”

사진 = 유튜브 채널 ‘살찐삼촌 이장우’

배우 이장우가 미정산금 논란과 관련해 직접 입장을 밝혔다.

2일 유튜브 채널 ‘살찐삼촌 이장우’에는 ‘최근 논란에 대해서 말씀드리겠습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 약 2주간 채널 활동을 중단했던 이유와 함께, 최근 불거진 미정산금 논란에 대한 해명이 담겼다.

사진 = 유튜브 채널 ‘살찐삼촌 이장우’

이장우는 “기다려 주신 분들께 죄송하다”며 “개인적인 일을 정리한 뒤 영상을 올리는 게 맞다고 생각해 잠시 쉬었다”고 밝혔다.

앞서 이장우는 자신이 운영에 참여한 순댓국집과 관련해 식자재 납품 대금 약 4천만 원이 장기간 지급되지 않았다는 의혹에 휩싸였다. 이에 축산물 유통업체 관계자는 “1년 넘게 대금이 밀렸다”고 주장하며 논란이 확산됐다.

사진 = 유튜브 채널 ‘살찐삼촌 이장우’

이에 대해 이장우는 “남의 돈을 떼먹고 장사할 만큼 간이 큰 사람이 아니다”라며 의혹을 부인했다. 이어 “우리는 유통업체를 통해 고기를 공급받고 그때그때 대금을 지급했다”며 “하지만 해당 유통업체의 경영 악화로 축산업체에 대금이 전달되지 않으면서 미수금이 발생한 것”이라고 설명했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘살찐삼촌 이장우’

또 “축산업체 측에서 내가 유통업체 운영자라고 오해한 부분이 있었다”며 “현재는 오해를 모두 풀었고 미수금도 전부 정리한 상태”라고 밝혔다. 이어 “이 일로 기사가 난 것에 대해 도의적인 책임을 느끼고 모든 부분을 책임지겠다”고 덧붙였다.

사진 = 유튜브 채널 ‘살찐삼촌 이장우’

아울러 ‘이름만 빌려준 것 아니냐’는 의혹에 대해서도 “얼굴만 걸어놓고 빠진 것이 아니다”라며 “메뉴 개발과 레시피에 직접 참여했고, 운영은 전문가들과 함께했다”고 강조했다.

끝으로 이장우는 “이번 일을 계기로 많은 생각을 했다”며 “앞으로는 더 성숙한 모습으로 음식에 대한 진심을 보여드리겠다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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