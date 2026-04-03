마렌느, 공식 론칭…초도 물량 완판

사진=마렌느(Marene)

프리미엄 홈 에스테틱 코슈메슈티컬 브랜드 마렌느(Marene)가 공식 론칭과 동시에 15분 만에 전 제품 완판을 기록했다고 3일 밝혔다.

㈜라르크인터내셔널은 지난 1일 마렌느를 공식 론칭한 직후 준비한 1차 초도 물량이 15분 만에 완판됐다고 전했다.

브랜드에 따르면 이번 완판은 단순한 이벤트성 판매가 아닌 브랜드 철학과 제품력에 대한 사전 관심이 실제 구매로 이어진 결과로 분석된다.

마렌느는 바다의 재생 리듬에서 영감을 받은 코슈메슈티컬 기반 스킨케어 브랜드로 해양 유래 특허 성분과 엑토인을 결합한 독자배합 원료인 시너지 컴플렉스를(Seanergy™ Complex)를 전 제품에 적용해 광채, 피부 장벽 강화, 진정, 보습, 안티에이징 케어를 동시에 구현했다. 시너지 글로우-포스 앰플, 시너지 글로우-포스 크림, 시너지 나이트-리셋 필링 밤까지 단일 제품이 아닌, 단계별로 설계된 홈 에스테틱 루틴을 제안하며 기존 스킨케어와 차별화된 접근을 선보였다는 것이 브랜드 측 설명이다.

특히 하루 만에 피부 턴오버가 가능한 필링밤 크림과 앰플, 크림의 즉각적인 광채효과가 소비자 사이에서 확산되며 완판을 견인한 주요 요인이라는 것이 브랜드 측 설명이다.

㈜라르크인터내셔널 관계자는 “론칭 직후 예상보다 빠른 속도로 1차 초도 물량이 소진되어 내부적으로도 놀랐다”며, “현재 추가 생산 및 물량 확보를 빠르게 진행 중이며 재입고를 통해 더 많은 고객들이 마렌느를 경험할 수 있도록 준비하고 있다”고 밝혔다.

이어 “마렌느는 단순한 화장품이 아닌 피부 루틴 자체를 바꾸는 브랜드로 앞으로도 차별화된 홈 에스테틱 솔루션을 지속적으로 선보일 예정”이라고 덧붙였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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