테라투어, 일본골프패키지 ‘골프 페스티벌’ 출시

일본골프전문 여행사 테라투어가 일본 규슈 지역에서 대규모 경품이 걸린 ‘골프 페스티벌’ 형태의 골프 패키지 상품을 출시했다.

이번 상품은 오는 5월 17일부터 19일까지 2박 3일 일정으로, 일본 오이타현에 위치한 쿠주고원 골프클럽에서 진행된다. 참가자들은 총 36홀 라운딩을 즐길 수 있으며, 첫날은 친선 경기, 둘째 날은 본격적인 페스티벌 본 경기가 펼쳐진다.

대회는 참가 인원 구성에 따라 유연하게 운영된다. 4인 참가 시 한 팀으로 구성되며, 1인 또는 2인 참가자는 현장에서 조인 방식으로 팀이 편성된다. 특히 경기 방식은 신페리오 방식으로 진행돼 실력보다는 운에 따라 순위가 결정될 수 있어 초보자도 부담 없이 참여할 수 있는 것이 특징이다.

이번 패키지가 페스티벌로 명명된 것은 총 1500만원 상당의 풍성한 경품 때문이다. 참가자 전원에게는 5만원 상당의 기념품이 제공되며, 약 30여 명에게 추가 경품이 지급된다.

주요 시상 내역으로는 신페리오 방식 1등에게 강원도 명문 골프장 설해원 4인 라운딩권이 제공된다. 2등에게는 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 숙박권이 수여된다. 또한 3등 2명에게는 유명 브랜드 제품이, 니어상 2명에게는 유명 브랜드 퍼터가 각각 시상된다.

이와 함께 참가자 전원을 대상으로 한 럭키드로우 이벤트도 마련돼 부쉬넬 거리측정기, 골프백, 호텔 숙박권, 골프공 등 다양한 경품이 제공될 예정이다. 전원 지급 경품과 더불어 다수 참가자가 추가 혜택을 받을 수 있도록 구성된 점이 이번 행사만의 차별화된 포인트다.

항공편은 제주항공과 이스타항공을 이용하며, 제주항공편은 이미 조기 마감된 상태다. 총 100명 선착순 모집으로 현재 약 30석이 남아 있어 빠른 예약이 요구된다.

대회가 열리는 쿠주고원 골프클럽은 해발 약 800m에 위치한 고원형 골프장으로, 뛰어난 자연 경관과 쾌적한 기후로 일본 골퍼들 사이에서도 높은 인기를 얻고 있다. 특히 여름철 평균 기온이 약 27도 수준에 머물며, 대회가 열리는 5월에는 18~22도의 온화한 날씨가 예상돼 최적의 라운딩 환경이 조성될 전망이다.

숙소는 별장형 리조트인 쿠주고원 코티지로, 온천에서 바라보는 아소 칼데라의 절경이 특징이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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