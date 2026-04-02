‘드래곤네스트 월드’에 워터밤 여신 권은비 등장

㈜아이덴티티게임즈는 모바일 MORPG ‘드래곤네스트 월드(DragonNest World)’의 홍보모델로 가수 권은비를 발탁했다고 밝혔다. 이와 함께 사전예약도 흥행세를 이어가고 있다.

권은비는 ‘워터밤 여신’으로 불리며 매년 여름 화제의 중심에 서 있는 대표적인 핫 아이콘이다. 워터밤 무대에서 선보인 압도적인 퍼포먼스와 존재감으로 폭발적인 조회수와 이슈를 만들어낸 바 있다. 최근까지도 각종 방송과 무대를 통해 높은 대중 인지도와 팬덤을 동시에 확보하고 있다.

드래곤네스트 월드는 전 세계 누적 이용자 2억 명을 기록한 액션 RPG ‘드래곤네스트’ IP를 기반으로 한 모바일 후속작이다. 원작 특유의 타격감과 속도감 있는 전투를 모바일 환경에 맞게 재구성했으며, 확장된 세계관과 한층 정교해진 전투 설계를 통해 새로운 모험 경험을 제공한다.

특히 ‘드래곤네스트 월드’는 간편한 조작을 지원하면서도 액션 RPG 특유의 전투 재미를 느낄 수 있는 회피와 반격이 중심이 되는 실시간 수동 전투를 핵심으로 내세운다. 직업별로 전투 템포와 스킬 운용 방식이 뚜렷하게 구분되며, 보스 패턴을 분석해 공략하는 과정에서 액션 RPG 특유의 긴장감과 성취감을 느낄 수 있도록 설계됐다.

모험의 무대인 ‘알테이아 대륙’에서 이용자는 다양한 지형과 생태계를 자유롭게 탐험하며 숨겨진 퀘스트와 월드 이벤트, 드래곤과의 전쟁을 중심으로 한 스토리를 경험하고, 파티 기반 협동 플레이와 전략적 전투, 장비, 스킬, 속성 조합을 통한 성장을 비롯하여 코스튬, 탈것, 펫 등 수집 요소까지 아우르는 다채로운 MORPG 콘텐츠를 즐길 수 있다.

오는 9일 출시를 앞둔 ‘드래곤네스트 월드’는 출시 이틀 전인 7일에는 사전 다운로드와 캐릭터 생성을 개시해 이용자들이 원하는 서버와 캐릭터를 미리 선점할 수 있도록 하고, 출시 당일 접속 집중으로 발생할 수 있는 혼잡 및 병목 현상을 완화할 계획이다.

아이덴티티게임즈 관계자는 “드래곤네스트를 드래곤네스트답게 만드는 핵심은 직접 조작하는 정통 액션”이라며, “그 본질을 모바일에서도 충실하게 구현하는 데 집중했다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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