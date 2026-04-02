이상순, 아이유 소환했다…“지은이 온다?” 재회 예고

가수 이상순이 아이유와의 재회를 예고해 기대를 모으고 있다.
2일 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS에는 “4월 10일 금요일 오후 9시 40분, 첫방을 앞둔 MBC 드라마죠. ‘21세기 대군부인’ 포스터 옆 순디”라는 글과 함께 사진이 게재됐다.
공개된 사진에는 이상순이 아이유와 변우석이 출연하는 드라마 ‘21세기 대군부인’ 포스터 앞에서 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 특히 그는 환한 미소를 지은 채 아이유의 얼굴을 가리키며 친분을 드러냈다.
제작진은 “깜짝 퀴즈 드려요. 4월 8일 수요일, ‘젠지의 음악’ 토마스쿡을 화요일로 밀리게 한 순디의 ‘지은(아이유 본명)’... 아니 ‘지인’은 누구일까요?”라며 아이유의 출연도 예고했다.
한편 이상순과 아이유는 2017년 방송된 JTBC ‘효리네 민박’에서 사장과 아르바이트생으로 만나 인연을 맺은 바 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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