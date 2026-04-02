“문화예술 통한 사회적 처방”…국회 토론회서 ‘예술치유 법제화’ 목소리

2일 오후 국회 의원회관 대회의실에서는 ‘문화강국 대한민국 K-컬처 예술의 치유적 역할’ 정책토론회가 열렸다. 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 사진=지동현 기자

문화예술을 통한 치유를 주제로 진행된 국회 토론회에서 미비한 제도적 기반을 지적하며 법적 제도 마련을 촉구하는 의견이 쏟아졌다.

2일 오후 국회 의원회관 대회의실에서는 ‘문화강국 대한민국 K-컬처 예술의 치유적 역할’ 정책토론회가 열렸다. 조경태·김종민·박주민·어기구·박정하·임오경·이해식·김태선 등 여야 의원이 주최하고 심리상담예술영역단체협의회가 주관한 이번 토론회는 ‘K-컬처 예술의 치유적 역할’과 ‘국민건강 증진을 위한 예술기반 치유의 확장’을 주제로 마련됐다.

임나영 심리상담예술영역단체협의회 회장은 개회사를 통해 “우리 사회는 높은 자살률, 청년의 우울과 고립, 노인의 상실감, 아동·청소년의 정서적 어려움 등 깊은 마음의 상처를 안고 있다. 이러한 시대에 예술기반 치유는 선택이 아닌, 국민의 건강한 삶을 위해 반드시 확장돼야 할 공공적 자원”이라고 말했다.

히로마사 오카야스 WHO(세계보건기구) 서태평량사무처 데이터 전략 혁신국 국장은 기조강연에서 “건강은 단순히 병이나 질병이 없다는 것이 아니라 몸과 정신, 사회적인 건강이 중요하다”며 1년에 전 세계 87만명이 외로움으로 인해 사망한다는 통계를 인용했다.

이어 “고립과 외로움에 대해 사회적 처방이 필요하다. 사회적 처방은 의사 간호사 약 처방 아니라 사회적 활동을 처방하는 것”이라며 “사회적 처방 중 예술적 활동이 가장 중요하다. 예술을 통한 사회적 처방은 유럽에서 가장 많이 하고 있다. WHO사무국에서 발간한 자료에 따르면 예술이 질병을 예방하고 건강을 증진하는 데 효과가 매우 있다고 말해주고 있디”고 강조했다. 그러면서 음악 활동이 불안이나 우울, 혈압을 낮추는 데 효과가 있다는 연구 결과를 언급했다.

인구 고령화 현실을 언급한 오카야스 국장은 건강의 우선순위를 위해 사회적 처방의 중요성을 강조하며 “지역 기반의 증거들을 쌓고 개별이 아닌 국가 차원의 정책 전환이 필요하다”고 촉구했다.

김선희 한국미술치료학회 부회장은 미술심리치료의 제도적 기반 마련을 주장하며 예술치료의 분야별 독자적 전문성을 인정하는 법적 지위 확보, 국가 차원의 전문 인력 관리 및 자격 체계 구축, 공공 영역 내 전문 예술치료 서비스 기틀 마련 등을 꼽았다. 그는 “법제화가 필요한 이유는 명화한 교육의 기준, 준비 잘 된 예술치료사를 법적 교육 안에서 일할 수 있는 기회를 주어야 한다”고 덧붙였다. 윤지연 한국문화관광연구원 부연구위원 또한 “사회 전반에 걸쳐 치유에 대한 수요가 급증함에 따라 문화의 치유적 기능은 국가정책적으로 활용해야 할 핵심 자산으로 재평가되고 있다”며 “높은 사회적 수요에도 불구하고 이를 뒷받침할 제도적 기반은 미약하다”고 지적했다.

김현정 문화체육관광부 문화예술교육과 과장은 현재 운영 중인 정부의 문화예술을 통한 치유 사업을 소개하며 “최근에는 특정 위기계층을 넘어서 국민이 일상 속에서 지원 받을 수 있도록 지원 대상과 범위를 확장하고 있다”고 말했다. 김 과장은 “앞으로도 문화예술 치유 영역은 정서적 어려움을 겪고 있음에도 충분한 지원을 받지 못하는 사각지대 국민들까지 지원받을 수 있도록 유관 부처나 지자체, 그리고 문화예술인들과 함께 대상 발굴과 지역 기관 지원을 강화해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

배성희 국회입법조사처 입법조사관보는 “기존 법률 간 관계 정리가 필요한 부분이 분명히 있다. 부처 간 경계도 합의하는 과정이 필요해서 긴 호흡으로 지켜봐주셔야 할 것 같다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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