축가부터 케이크 커팅까지…이민우가 공유한 ‘신화로운’ 결혼식 뒷모습

이민우가 결혼식 당시 찍은 사진들을 올렸다. 사진 출처=이민우 인스타그램 계정

이민우가 결혼식 사진들과 함께 감사의 마음을 전했다.

2일 신화의 멤버 이민우는 자신의 인스타그램 계정에 “우리의 하루를 더욱 빛나게 해주신 손길들과, 마음으로 함께해주신 분들께 다시 한번 진심으로 감사의 마음을 전합니다”라는 글을 올렸다. 글에는 3월 29일에 올린 결혼식 당시를 촬영한 사진과 영상이 포함됐다.

사진과 영상 속에서 이민우는 이아미와 함께 환한 미소를 지으며 모두의 축복을 받았다. 이아미의 단독 사진은 어두운 배경에 새하얀 웨딩드레스를 입어 신부가 더 빛나고 돋보이게 했다. 이외에도 지인들이 축가를 불러 주는 장면, 신랑과 신부가 왼손의 웨딩 반지를 자랑스럽게 보여 주는 모습, 신화의 멤버들과 모여 사진을 찍는 장면, 웨딩 케이크를 커팅하는 모습 등 다양한 순간이 담겼다.

누리꾼들은 댓글로 “민우 오빠 행복한 가정 꾸려서 너무 행복해요”, “너무 행복해 보여요”, “결혼은 오빠가 했는데 왜 영상 보는 제가 울컥하죠”, “결혼 축하해요” 등의 축하와 감상을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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