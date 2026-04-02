‘전 미스코리아’ 김지연, 16kg 감량 성공…“75kg 시절, 악플에 무너졌다”

미스코리아 출신 김지연이 다이어트 전 모습을 공개하고 솔직한 심정을 전했다.
김지연은 1일 자신의 SNS에 “다시 돌아가지 않으려 박제해놓기”라는 글과 함께 영상을 게재했다.
공개된 영상에는 16kg 감량 전과 후의 모습이 함께 담겼다. 김지연은 체중이 늘었던 당시를 떠올리며 “외적으로 변화가 생기자 주변에서 사형선고를 내리는 것 같았다”고 고백했다. 이어 “미스코리아 망신이다”, “부끄럽지도 않냐”는 악플로 상처를 받았다고 털어놨다.
하지만 그는 마음을 다잡고 다이어트를 시작했다. 김지연은 “누군가에게 보여주기 위해서가 아니라 나 자신과 건강을 위해 시작했다”고 밝혔다.
그 결과 75kg에서 59kg까지 감량에 성공한 김지연은 “15년 전 몸무게로 돌아온 것 같아 신기하다”고 전했다. 또 “예전에는 체형을 가리기 위해 펑퍼짐한 옷만 입었지만 지금은 몸도 가볍고 건강해진 느낌이 크다”며 변화된 일상을 전했다.
한편 김지연은 1997년 미스코리아 진 출신으로, 최근 다이어트 성공 근황을 전하며 관심을 받고 있다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
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