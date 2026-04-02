‘전 미스코리아’ 김지연, 16kg 감량 성공…“75kg 시절, 악플에 무너졌다”

사진 = 김지연 SNS 계정

미스코리아 출신 김지연이 다이어트 전 모습을 공개하고 솔직한 심정을 전했다.

김지연은 1일 자신의 SNS에 “다시 돌아가지 않으려 박제해놓기”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

사진 = 김지연 SNS 계정

공개된 영상에는 16kg 감량 전과 후의 모습이 함께 담겼다. 김지연은 체중이 늘었던 당시를 떠올리며 “외적으로 변화가 생기자 주변에서 사형선고를 내리는 것 같았다”고 고백했다. 이어 “미스코리아 망신이다”, “부끄럽지도 않냐”는 악플로 상처를 받았다고 털어놨다.

하지만 그는 마음을 다잡고 다이어트를 시작했다. 김지연은 “누군가에게 보여주기 위해서가 아니라 나 자신과 건강을 위해 시작했다”고 밝혔다.

사진 = 김지연 SNS 계정

그 결과 75kg에서 59kg까지 감량에 성공한 김지연은 “15년 전 몸무게로 돌아온 것 같아 신기하다”고 전했다. 또 “예전에는 체형을 가리기 위해 펑퍼짐한 옷만 입었지만 지금은 몸도 가볍고 건강해진 느낌이 크다”며 변화된 일상을 전했다.

한편 김지연은 1997년 미스코리아 진 출신으로, 최근 다이어트 성공 근황을 전하며 관심을 받고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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