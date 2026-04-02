엑디즈표 무채색 감성…정수·건일 ‘데드 앤드’ 티저 공개

보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes) 멤버 정수, 건일이 티저 이미지로 새 앨범을 향한 궁금증을 높였다.

엑스디너리 히어로즈는 4월 17일 새 미니 앨범 'DEAD AND'(데드 앤드)와 타이틀곡 'Voyager'(보이저)를 발매한다. 지난달 31일부터 그룹 공식 SNS 채널에 주연, 준한(Jun Han), 오드(O.de), 가온의 개별 콘셉트 포토를 순차 공개하고 컴백 분위기를 끌어올렸다.

2일 정오에는 정수, 건일의 개인 티저를 선보이고 열기를 이어갔다. 사진 속 정수와 건일은 어딘가 공허하고 쓸쓸한 분위기를 자아내 눈길을 붙잡는다. 정수는 창가를 바라보거나 사색에 잠긴 듯한 모습으로 차분한 감성을 드러냈고, 건일은 푸른빛이 감도는 공간과 골목을 배경으로 거칠면서도 고독한 무드를 풍겼다.

31일부터 함께 오픈되고 있는 티징 콘텐츠 'Voyage Log'(보야지 로그)는 기원, 여정, 미래를 그린 멤버별 연대기를 보여주며 신보 메시지를 향한 호기심을 증폭시키고 있다. 앞서 스케줄러를 통해 예고된 'Voyage Log Map'(보야지 로그 맵)에 도달해 전할 이야기에도 이목이 집중된다.

지난해 10월 미니 앨범 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스) 이후 약 6개월 만에 새롭게 보이는 신보 'DEAD AND'에는 타이틀곡 'Voyager'를 필두로 3월 25일 선공개한 'X room'(엑스 룸), 'Helium Balloon'(헬륨 벌룬), 'No Cool Kids Zone'(노 쿨 키즈 존), 'Hurt So Good'(헐트 소 굿), 'Rise High Rise'(라이즈 하이 라이즈), 'KTM'(케이티엠)까지 총 7곡이 수록된다. 데뷔 이래 매 앨범 곡 작업에 참여하고 있는 여섯 멤버는 이번 앨범에도 전원 크레디트에 이름 올리고 고유의 음악 개성을 완성했다.

한편 엑스디너리 히어로즈의 미니 8집 'DEAD AND'와 타이틀곡 'Voyager'는 17일 오후 1시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다. 같은 날 오후 8시에는 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 컴백 기념 팬 쇼케이스를 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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